Witte Huis: Iran helpt Rusland een eigen dronefabriek bouwen

De Shahed-129, een Iraanse drone, wordt tentoongesteld in Teheran. Beeld AP

Terwijl de wapenvoorraad van Moskou de afgelopen maanden fors is geslonken, is Teheran een belangrijke leverancier van militaire hulp geworden. Zo heeft Rusland al herhaaldelijk Iraanse ‘kamikazedrones’ gebruikt voor aanvallen op Oekraïne, de Shahed-136. In feite zijn dat grote vleugels met een motor eraan, maar ze zijn goedkoop (zo’n 20 duizend euro per stuk) en behoorlijk effectief.

Door een fabriek te bouwen, kunnen Russische militairen straks beschikken over drones die in eigen land zijn geproduceerd. Iran levert het materiaal voor de bouw, zegt John Kirby, de woordvoerder van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. Volgens hem is de fabriek volgend jaar operationeel.

Over de auteur

Sacha Kester schrijft voor de Volkskrant over België, Israël en het Midden-Oosten. Eerder was ze correspondent in India, Pakistan en Libanon.

Op satellietbeelden uit april die het Witte Huis vrijdag heeft vrijgegeven, is volgens de Amerikanen waarschijnlijk de locatie te zien waar de fabriek moet komen, enkele honderden kilometers ten oosten van Moskou.

Het is al langer bekend dat er plannen zijn voor deze fabriek: de Wall Street Journal berichtte hier in februari al over. Door de informatie die voorheen nog geheim was, officieel vrij te geven, hopen de VS de druk op Iran op te voeren en het lastiger te maken om de plannen uit te voeren. Zo zei Kirby dat er advies wordt uitgebracht aan bedrijven wereldwijd om te voorkomen dat zij ‘per ongeluk bijdragen’ aan het droneprogramma.

Strenge sancties

Een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse strategie om Oekraïne te helpen, is te voorkomen dat Rusland nieuwe wapens kan kopen of haar voorraden kan aanvullen. Nu gelden er weliswaar strenge sancties tegen Iran rondom technologie met een puur militair karakter, maar dat is anders als het gaat om goederen die zowel een militaire als een civiele toepassing kunnen hebben. Zo zitten er in Iraanse drones vrij gebruikelijke chips en Intel-processoren die je ook in computers en smartphones vindt.

Satellietbeelden die het Witte Huis heeft vrijgegeven, tonen mogelijk de geplande fabriekslocatie. Beeld AFP

Volgens Kirby gaat de wapenhandel tussen Iran en Rusland twee kanten op: zo heeft Rusland aan Iran uitgebreide samenwerking aangeboden, op bijvoorbeeld het gebied van raketten en luchtafweer. Teheran zou voor miljarden aan radars en helikopters willen kopen van Moskou.

De militaire samenwerking tussen Iran en Rusland is onderdeel van een toenadering die al jaren gaande is, en door de Oekraïne-oorlog een nieuwe impuls heeft gekregen. De kern is een gedeelde weerzin tegen de rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel, schreef verslaggever Rob Vreeken eerder in de Volkskrant, zeker als het gaat om Amerikaanse bemoeienis met de eigen regio’s.