Witte Huis belooft vreedzame overdracht indien Trump verliest

Trump op het grasveld voor het Witte Huis. Beeld EPA

Donald Trump zal de uitslag van de verkiezingen op 3 november aanvaarden, zei een woordvoerder van het Witte Huis donderdag. De Amerikaanse president was daar zelf enkele uren eerder nog niet zo zeker van. ‘We zullen zien wat er gebeurt’, zei Trump op de vraag of hij een vreedzame machtsoverdracht garandeert als hij de verkiezingen verliest.

Zijn woordvoerder probeerde de twijfel over Trumps vertrek donderdag weg te nemen. ‘De president zal de resultaten van een vrije en eerlijke verkiezing accepteren’, aldus de zegsvrouw. Trump heeft die woorden zelf nog niet herhaald. Het valt te betwijfelen of hij dat gaan doen, omdat hij regelmatig zegt dat hij gelooft dat er bij deze verkiezingen massaal gefraudeerd gaat worden per post - ook al is daarvoor geen bewijs.

Vrees voor rellen

Zowel onder Republikeinen als Democraten wordt gevreesd dat de uitslag van de verkiezingen gaat leiden tot rellen - ongeacht wie er wint. Rellen zijn aannemelijk als Trump zijn verlies weigert te erkennen en blijft zitten. Maar de kans op onrust is ook groot als Biden verliest en zijn Democratische aanhangers de straat op gaan om hun frustratie over nog eens vier jaar Trump te uiten.

Om niet nog meer olie op het vuur te gooien, heeft de Republikeinse leider in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, donderdag een ordelijke machtsoverdracht na de presidentsverkiezingen beloofd - ongeacht wie er wint. Ook hij wilde daarmee de twijfel wegnemen die Trump expres heeft gezaaid.

‘De winnaar van de verkiezing op 3 november zal op 20 januari worden geïnaugureerd', twitterde McConnell. ‘Er zal een ordelijke transitie zijn, zoals elke vier jaar is gebeurd sinds 1792.’ Zijn Democratische rivaal Joe Biden heeft eerder gezegd dat militairen Trump uit het Witte Huis zouden kunnen begeleiden indien hij weigert op te stappen.

Rechtszaak

Ook andere partijgenoten van Trump in het parlement spraken zich donderdag uit voor een vreedzame machtsoverdracht, zoals de Amerikaanse grondwet voorschrijft. ‘Ik kan u verzekeren dat het vreedzaam zal zijn', zei de zeer uitgesproken Trump-fan en Republikeinse senator Lindsay Graham.

Trump heeft - ondanks de uitspraken van zijn zegsvrouw - zelf nog niet te kennen gegeven dat hij van plan is het Witte Huis zonder slag of stoot te verlaten als hij verliest van Biden. Hij zei eerder in elk geval te verwachten dat de verkiezingen uitmonden in een rechtszaak voor het Hooggerechtshof.

Dat gebeurde ook al eens in 2000. Toen was het verschil tussen het aantal uitgebrachte stemmen voor Al Gore en George Bush in Florida zo klein, dat de rechter er aan te pas moest komen om te beslissen wie de winnaar was.