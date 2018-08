Witte agent VS veroordeeld voor doodschieten zwarte tiener in zeldzame uitspraak

De veroordeling in Texas van een witte ex-agent die een zwarte scholier doodschoot, is toegejuicht door zwarte families die de afgelopen jaren het slachtoffer zijn geworden van politiegeweld. Een jury legde Roy Oliver vijftien jaar celstraf op voor het doden van de ongewapende Jordan Edwards (15) die in een auto een feest had verlaten.

Voormalig agent Roy Oliver na zijn veroordeling tot vijftien jaar celstraf. Foto AP

Oliver is slechts de zevende niet-federale agent die in de afgelopen dertien jaar in soortgelijke zaken is veroordeeld voor moord. Een advocaat van Olivers familie zei dan ook dat de uitspraak van de jury een vorm van gerechtigheid was voor de zwarte mannen en vrouwen die de afgelopen jaren op omstreden wijze door witte agenten zijn gedood.

‘Moordenaar in het blauw’

Ook het Openbaar Ministerie in Dallas benadrukte dat met de veroordeling een signaal wordt afgegeven dat slecht gedrag van agenten niet moet worden getolereerd. Officier van justitie Faith Johnson noemde de ontslagen agent een ‘moordenaar in het blauw’. Gevreesd werd de afgelopen dagen dat de twaalfkoppige jury, waarin slechts twee zwarte leden zaten, net als in voorgaande zaken opnieuw de kant van de agent zou kiezen en dat hij gerechtigd was om op de auto te schieten waarin de scholier zich bevond.

Oliver werd in het voorjaar van 2017 in Balch Springs, vlak bij Dallas, naar een feestje gestuurd in een huis na een melding dat minderjarigen daar alcohol dronken. Ter plekke probeerde hij met een collega een auto aan te houden die het feestje verliet. In de auto zaten Edwards en een groep vrienden. Oliver zei dat hij met zijn geweer op de auto schoot omdat de wagen snel op hen afkwam en hij vreesde dat zijn collega zou worden overreden. Maar al gauw bleek dat zijn verhaal rammelde.

"Thank you Jesus": When a judge read the guilty verdict in the police shooting of unarmed black teen Jordan Edwards in Texas, the victim's family gasped and sobbed https://t.co/4yRUN1f23I pic.twitter.com/so2fHZH8Dx CNN

Op een politievideo was te zien dat de auto wegreed van de agenten en geen gevaar voor hen vormde. De collega bestreed tijdens de rechtszaak ook het relaas van Oliver. Hij hield de jury voor dat hij op geen enkel moment vreesde voor zijn leven en daarom ook zijn wapen niet had gebruikt. Ook benadrukte hij dat Edwards en zijn vrienden niet probeerden in te rijden op de twee agenten. Kort nadat de video uitkwam, besloot de politie van Balch Springs Oliver te ontslaan.

Opvallend aan de zaak was ook dat het OM de agent snel liet vallen. De openbare aanklager eiste zelfs een minimumstraf van zestig jaar tegen Oliver wegens moord. In vergelijkbare zaken van omstreden politiegeweld tegen zwarte burgers, stond het OM de afgelopen jaren niet te springen om agenten aan te klagen. Als aanklagers dat wel deden, was dat vaak voor minder zware aanklachten dan moord.

Omdat juryleden in de VS vaak geneigd zijn de kant van schietende agenten te kiezen, omdat ze vaak met gevaar voor eigen leven onder moeilijke omstandigheden hun werk moeten doen, zijn de laatste jaren echter weinig agenten veroordeeld. Nog geen honderd politieagenten zijn sinds 2005 aangeklaagd wegens moord of doodslag. Minder dan de helft moest de cel in, vaak ook nog wegens minder een minder zware aanklacht.