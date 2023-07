Wisseling van de wacht op Wimbledon, Carlos Alcaraz verslaat Djokovics in vijfsetter

Carlos Alcaraz heeft voor het eerst Wimbledon gewonnen. De 20-jarige Spanjaard was in de finale in vier sets te sterk voor Novak Djokovic, die met zijn 36 jaar de oudste winnaar van het Londense grandslamtoernooi had kunnen worden.

Carlos Alcaraz na zijn matchpoint in de finale van Wimbledon. Beeld AFP

Alcaraz begon moeizaam en pakte in de eerste set slechts één game. Nadat hij in de tweede set een setpoint had overleefd in de tiebreak, trok Alcaraz de spannende en lange partij (4 uur en 42 minuten) in vijf sets naar zich toe: 1-6 7-6 (6) 6-1 3-6 6-4.

Djokovic blijft zo op 23 grandslamtitels staan. De Serviër is, na zijn zege vorige maand op Roland Garros, in zijn eentje recordhouder. De Spanjaard Rafael Nadal heeft 22 grandslamtitels. Roger Federer blijft met acht titels recordhouder op Wimbledon, voor Djokovic met zeven.

Alcaraz, die vorig jaar de US Open op zijn naam schreef en daarmee voor het eerst een van de vier grote toernooien won, nam met zijn zege revanche voor zijn nederlaag tegen Djokovic in de halve eindstrijd op Roland Garros. Die partij ging ruim een maand geleden de eerste twee sets gelijk op, waarna Alcaraz kramp kreeg en geen weerstand meer kon bieden aan Djokovic.