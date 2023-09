Wisseling van de wacht op Buitenlandse Zaken: Bruins Slot schuift door

Demissionair minister Bruins Slot op het Binnenhof Beeld ANP

Dat is maandag bevestigd door het CDA. Het vertrek van Hoekstra als eurocommissaris naar Brussel – dat niet door iedereen in de partij wordt gewaardeerd – noopt de christendemocraten tot een herschikking van de posten in het demissionaire kabinet. Vanwege de oorlog in Oekraïne wilden de regeringspartijen Buitenlandse Zaken niet te lang onbeheerd laten.

Bruins Slot is sinds 2021 minister van Binnenlandse Zaken. Haar post wordt overgenomen door Hugo de Jonge, die op hetzelfde departement de post Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening al beheerde. Minister Van Gennip van Sociale Zaken neemt het CDA-vicepremierschap over van Hoekstra.

Bruins Slot (1977) kwam in 2021 over uit het Utrechts provinciebestuur. Zij was tussen 2010 en 2019 al Tweede Kamerlid. Ze is juriste en voormalig stafofficier bij de Koninklijke Landmacht, waar ze haar sporen verdiende als commandant van een peloton pantserhouwitser­s in Uruzgan.

Hoekstra nam vorige week officieel ontslag als minister van Buitenlandse Zaken, in afwachting van zijn vertrek naar Brussel om daar de klimaatportefeuille over te nemen van Frans Timmermans. Helemaal zeker is dat nog niet: Hoekstra moet zichzelf nog presenteren aan het Europees Parlement.