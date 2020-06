Wisseling van de wacht in Huize Windsor. Kroonprins Charles neemt steeds meer taken op zich

Kroonprins Charles kreeg vandaag bezoek van de Franse president Emmanuel Macron. Beeld REUTERS

Een vooraanstaande koningshuiskenner heeft zelfs beweerd dat de coronacrisis heeft gezorgd voor een stille wisseling van de wacht bij de Windsors.

De 71-jarige kroonprins begint op een Prince Regent te lijken, een term die teruggaat naar George IV, die eind 18de eeuw het koningschap van zijn vader waarnam nadat deze zijn verstand begon kwijt te raken. Afgelopen jaren heeft ook Charles steeds meer taken op zich genomen, zoals het leiden van de Gemenebestconferentie, omdat voor zijn moeder, de langst regerende monarch uit de geschiedenis, de jaren gaan tellen. Troonsafstand doen, zoals in Nederland of België, is echter een taboe in het Verenigd Koninkrijk.

Kasteelquarantaine

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat Elizabeth meer tijd kan doorbrengen met haar eega, de onlangs 99 jaar geworden Philip, met wie ze al 72 jaar getrouwd is. Nadeel is dat ze opgesloten zit in Windsor Castle. Afgelopen zaterdag miste ze voor het eerst Trooping the Colour, de parades ter gelegenheid van haar officiële verjaardag. Ook kan Elizabeth geen tuinfeesten houden in Buckingham Palace en, het ergste van alles, mist ze de paardenraces van Royal Ascot. Onlangs werd ze wel paardrijdend in het park bij haar middeleeuwse kasteel gesignaleerd.

Indachtig haar motto ‘gezien worden is geloofd worden’ spreekt ze nog wel regelmatig de natie toe via videoboodschappen, maar het ontvangen van staatshoofden is nu de taak van Charles. Groot voordeel is dat de kroonprins het coronavirus heeft gehad en voorlopig immuun is. In mei beweerde Andrew Morton, bekend van de prinses Diana-biografie, dat het voorlopig te gevaarlijk voor de koningin zal zijn om haar onderdanen te ontmoeten. ‘Het is vreselijk droevig,’ aldus Morton, ‘maar ik zie niet hoe ze haar werk kan doen.’

Macron bezocht de Britse hoofdstad vanwege de 80ste verjaardag van Charles de Gaulles ‘appèl’ dat hij via de BBC aan zijn landgenoten deed naar aanleiding van de Duitse invasie. De Gaulle bracht de oorlogsjaren grotendeels in Londen door, een tijd waarin de Fransman regelmatig irritatie wekte bij Winston Churchill. Vier Franse verzetsstrijders kregen een Britse onderscheiding voor hun moed, terwijl de president Londen, indertijd wel ‘de hoofdstad van Vrij Frankrijk’ genoemd, de Légion d’Honneur kreeg, de hoogste Franse eer.

Churchill uit de kist

Speciaal voor het Franse bezoek was Churchills beeld uit de beschermkist gehaald. Na de plichtplegingen met Charles bezocht Macron 10 Downing Street, waar hij met premier Boris Johnson over de Brexit sprak, het onderwerp dat spanningen veroorzaakt binnen de Entente Cordiale. Tevens pleitte Macron voor versoepeling van de Britse quarantainemaatregelen, zodat Fransen makkelijker naar het eiland kunnen komen, en andersom. De twee weken quarantaine die de regering-Johnson begin juni heeft ingevoerd, gold niet voor de president.