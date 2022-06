Wisseldag in de crisisnoodopvang: ‘Stop dat gesjouw met vluchtelingen. Het zijn mensen, geen varkens’

Asielzoekers worden van hot naar her gestuurd omdat azc Ter Apel vol zit. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Daar gaan ze weer, met twee door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) gehuurde bussen van Loon op Zand in Midden-Brabant naar het dorp Zeeland in Oost-Brabant. Ruim honderd asielzoekers worden woensdagmiddag uitgezwaaid door ambtenaren en vrijwilligers die hen gedurende twee weken hebben opgevangen op veldbedjes in een sporthal. Een EHBO’er pinkt een traantje weg: ‘Je krijgt toch een band met die mensen, vooral met de kinderen.’

Het is ‘wisseldag’ in het roulerende systeem van crisisnoodopvang, waarbij steeds andere veiligheidsregio’s voor twee weken aan de beurt zijn. In de sporthal proppen de asielzoekers, merendeels Syrische en Eritrese families, hun schamele bezittingen in rolkoffers, vuilniszakken en een bonte verzameling aan plastic boodschappentassen.

Bij een COA-tafeltje worden ze geregistreerd: ‘You go to Maashorst.’ Ze krijgen een flesje water en lunchpakket mee. De verhuizing voltrekt zich in een sfeer van gelatenheid. ‘Gisteravond hing er toch wel een wat gedeprimeerde stemming in de hal’, zegt locatiemanager Conrad Kanters. ‘De meeste mensen zaten al twee weken in de crisisnoodopvang van Terneuzen, toen twee weken hier en nu beseffen ze dat ze opnieuw moeten verkassen.’

‘Stinkende best’

In Zeeland (gemeente Maashorst) krijgen ze in ieder geval iets meer privacy. Daar bestaat de crisisnoodopvang uit ongeveer veertig ‘woonunits’, een soort veredelde tenten, die voor een periode van twee weken zijn opgebouwd op het reserveveld van de lokale voetbalvereniging.

Burgemeester Hanne van Aart kijkt met gemengde gevoelens terug op het verblijf van de asielzoekers in Loon op Zand. Enerzijds heeft de gemeente ‘haar stinkende best gedaan’ om deze mensen zo goed mogelijk op te vangen. Pretpark de Efteling verzorgde warme maaltijden. De plaatselijke hockeyclub gaf training aan de jeugd. De scouting organiseerde een barbecue.

Een gepensioneerde huisarts hield spreekuur in een van de kleedkamers. Een Afghaanse kapper kwam haren knippen. Vrijwilligers knutselden en speelden spelletjes in de theaterzaal van het multifunctionele centrum, waarin ook de sporthal is gevestigd.

Rondreizend circus

Maar anderzijds baalt Van Aart als een stekker van het falende asielbeleid. ‘Ik vind het verschrikkelijk, dat rondreizende circus van asielzoekers, die van de ene crisisnoodopvang naar de andere crisisnoodopvang worden gesleept’, zegt de VVD-bestuurder. Want vóór Loon op Zand bivakkeerde de groep al twee weken lang in de oude bibliotheek van Terneuzen, ook al op veldbedjes in een grote zaal.

‘Dat gesjouw met vluchtelingen moet een keer stoppen. Het zijn mensen, geen varkens’, aldus Van Aart. ‘Sterker nog, er zijn inwoners die zeggen: zelfs varkens behandelen we niet zo. We kampen met een systeemprobleem in de asielketen, dat we nu afwentelen op deze mensen. Ik vind dat echt schrijnend.’

Van Aart dacht ook dat de asielzoekers rechtstreeks van het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zouden komen. ‘Met het zeewater van de barre tocht nog achter de oren, bij wijze van spreken.’ Maar ze sprak ook vluchtelingen die al zes jaar in Nederland verblijven en van het ene asielzoekerscentrum naar het andere zijn gegaan. Sommigen hebben zelfs al een tijdelijke verblijfsvergunning. ‘Die horen helemaal niet in de crisisnoodopvang’, vindt ze. ‘Zij moeten eindelijk eens hun leven op de rails kunnen zetten, aan het werk gaan, stage lopen, studeren, naar de sportclub gaan.

Duiventil

De wegen van het COA zijn soms ondoorgrondelijk. Dan staan er opeens asielzoekers uit het azc in Budel voor de deur van de sporthal in Loon op Zand. Of worden mensen zomaar weer afgevoerd naar het azc in Grave of in Echt. ‘Het was soms net een duiventil’, vertelt locatiemanager Kanters, in normale tijden adviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente. ‘We hadden plek voor honderdvijftig mensen, maar dat aantal wisselde elke dag.’

Er waren ook mensen die enkele dagen bij familie gingen logeren en daarna terugkeerden. Een dag voor vertrek kwamen meerdere asielzoekers opeens weer opdagen om de bus naar de volgende bestemming niet te missen. ‘Want op zo’n moment wordt iedereen weer geregistreerd’, aldus Kanters. ‘Asielzoekers die niet komen opdagen, dreigen uit de aanmeld- en asielprocedure te vallen.’

Een Syrisch en Afrikaans gezin werden maandag al apart naar Ter Apel vervoerd na een ruzie tussen twee zoontjes over een speelgoedtractor. Daarbij werden over en weer ‘corrigerende tikken’ aan de kinderen uitgedeeld. ‘Als je in deze carrousel door heel Nederland bent gesleurd en soms al jaren in procedure zit, kunnen de spanningen hoog oplopen’, verklaart Kanters. ‘Dat kunnen we gewoon niet hebben in een crisisnoodopvang, waarin iedereen dicht op elkaar in de sporthal leeft en slaapt.’

Desnoods in een caravan

Burgemeester Van Aart hoopt dat het plan van aanpak dat het kabinet eind vorige week met de veiligheidsregio’s heeft afgesproken eindelijk meer structurele hulp zal bieden aan vreemdelingen die huis en haard achterlieten om in Nederland een veilig onderkomen te zoeken. ‘Vluchtelingen zoeken vastigheid. Niemand verdient dit gesleep’, zegt ze. ‘Met honderd tot honderdvijftig man in een sporthal, dat helpt niet erg om tot jezelf te komen en te aarden.’

Ze heeft binnen de veiligheidsregio ook voorgesteld om alle statushouders die elke gemeente dit jaar volgens de wettelijke taakstelling moet huisvesten, nu al zo snel mogelijk naar de eigen gemeente te halen en ergens tijdelijk te huisvesten: in een containerwoning of kantoor of desnoods een caravan. ‘We moeten ze in ieder geval uit het azc halen, waar ze niks kunnen en mogen doen’, aldus Van Aart. ‘Dit worden onze nieuwe inwoners. Laat ze nu al beginnen met inburgeren.’

Wanneer de twee bussen vertrokken zijn uit Loon op Zand is de sporthal bijna leeg. Een groepje zit nog te wachten op vervoer naar de crisisnoodopvang in Westerbork. Acht andere asielzoekers zijn net met een taxibusje weggereden richting de crisisnoodopvang in Den Haag.

Locatiemanager Kanters gaat later die middag samen met de anderen aan de slag om de sporthal leeg te ruimen en schoon te maken: ‘Vanaf volgende week wordt hier weer gesport. Ook de gymlessen van de basisschool kunnen worden hervat.’