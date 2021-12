Wintersport: welke coronaregels gelden er op de favoriete bestemmingen?

Wintersporters in het skigebied van Tirol. Het nieuws over een dreigende quarantaineplicht in Oostenrijk veroorzaakt veel ophef en onrust onder Nederlandse wintersportgangers. Beeld Lex van Lieshout / ANP

Oostenrijk

De Oostenrijkse politiek vergadert woensdagochtend over een aanscherping van het coronabeleid in het land dat doorgaans bijna zestig procent van de Nederlandse wintersporters ontvangt. Volgens de krant Tiroler Tageszeitung zullen Nederland, Groot-Brittannië, Noorwegen en Denemarken als ‘virusvariantgebieden’ worden bestempeld. Alle reizigers uit deze landen – ook mensen die hun boosterprik al hebben gehad – zouden dan bij aankomst minimaal vijf dagen in quarantaine moeten.

Op dit moment moet iedereen die op skivakantie naar Oostenrijk wil in principe drie keer zijn gevaccineerd of recentelijk zijn hersteld van covid-19. Om het land binnen te komen, volstaat een negatieve coronatest niet, een volledige vaccinatie evenmin. Met een combinatie kun je Oostenrijk nog wel in. Nederlanders die zijn ingeënt met het Janssen-vaccin hebben vanaf 3 januari een boosterprik nodig in Oostenrijk.

In Oostenrijk geldt in onder meer horeca en skigebieden de 2G-regel. Tien dagen geleden kwam voor gevaccineerden een einde aan een drie weken durende lockdown. Winkels, horeca en hotels mogen sindsdien weer open, de après-ski blijft voorlopig dicht. In afgesloten ruimtes, waaronder gondels en gesloten stoeltjesliften, is het dragen van een mondkapje verplicht. Deelstaten kunnen zelf extra beperkingen opleggen.

Zwitserland

Wintersporters die naar de Zwitserse Alpen trekken, moeten hun komst van tevoren aan de gezondheidsautoriteiten doorgeven. Bovendien hebben alle Nederlanders een negatieve coronatest nodig. Een accommodatieverhuurder mag hiernaar vragen. Wie niet beschikt over een vaccinatie- of herstelbewijs, moet zich tussen de vierde en zevende dag na aankomst opnieuw laten testen.

Restaurants en musea voeren in heel Zwitserland minimaal een 2G-beleid. Locaties mogen er ook voor kiezen om hun toegangscontrole tot ‘2G+’ op te voeren: wie nog geen booster heeft gehad, moet dan ook een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Op 2G+-locaties hoeven gasten geen mondkapjes te dragen en niet op vaste plaatsen te blijven zitten. Voor discotheken en bars is dit toegangsbeleid verplicht. Antigeentesten zijn in Zwitserland bij apotheken en plaatselijke sneltestcentra gratis verkrijgbaar. PCR-testen zijn online te boeken.

Kantons mogen in Zwitserland zelf beslissen of en zo ja, welke skiliften geopend zijn. Bij grote gondels is de maximumcapaciteit teruggebracht tot 70 procent. In gesloten cabines geldt een mondkapjesplicht.

Frankrijk

In Frankrijk draait alles om de zogenoemde ‘pass sanitaire’. Nederlanders kunnen voor dit coronatoegangsbewijs hun internationale CoronaCheck-code gebruiken. Frankrijk hanteert hierbij een 3G-beleid, al mag de vaccinatie niet te oud zijn. Zo is het vaccinatiebewijs van 65-plussers alleen geldig als de laatste prik minder dan 7 maanden oud is. Vanaf 15 januari geldt deze termijn voor alle volwassenen. Frankrijk vraagt inreizigers bovendien om in een verklaring hun ‘erewoord’ te geven dat ze vrij zijn van coronasymptomen.

Om winkelcentra, restaurants en bars binnen te komen is de ‘pass sanitaire’ eveneens verplicht. Hetzelfde geldt voor skiliften. Nachtclubs zijn momenteel gesloten. Een Janssen-vaccinatie geeft wel toegang tot Frankrijk, maar niet tot de horeca en skiliften. Daarvoor moeten mensen die met Janssen gevaccineerd zijn een negatieve testuitslag hebben.

In skiliften, winkels en het openbaar vervoer is in Frankrijk een mondkapje verplicht. Wintersporters moeten bovendien anderhalve meter afstand houden tot elkaar en aangewezen routes volgen.

Italië

Alle inkomende reizigers moeten in Italië met een negatieve testuitslag kunnen aantonen dat ze het coronavirus niet met zich meedragen. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs heeft, moet na aankomst bovendien vijf dagen in quarantaine. Ook moeten reizigers die Italië binnenkomen, vooraf een formulier invullen.

Voor de toegangscontroles werkt Italië met een Green Pass (3G) en een Super Green Pass (2G). Voor de skiliften volstaat het eerste coronatoegangsbewijs, voor de horeca is de tweede nodig. Bij een diner in het restaurant van het hotel, is een Green Pass wel afdoende.

Skigebieden hebben speciale routes aangelegd zodat wintersporters onderling 1 meter afstand kunnen houden – de Italiaanse ‘anderhalve meter’. In gondels, stoeltjesliften en andere gemeenschappelijke ruimtes is het dragen van een chirurgisch of FFP2-mondkapje verplicht. Afgesloten liftjes draaien op 80 procent van hun capaciteit, terwijl de ramen geopend moeten zijn. Eten en drinken is verboden.

Duitsland

Wintersporters die naar Duitsland trekken, moeten zich vooraf digitaal registreren. Om de grens te passeren, is bovendien een coronabewijs nodig. Wie geen vaccinatie- of herstelbewijs heeft, moet minimaal vijf dagen in quarantaine.

Het staat deelstaten daarnaast vrij om extra coronamaatregelen af te kondigen. Zo maakte Beieren eind november bekend voor de toegang tot skiliften een 2G+-beleid in te voeren: enkel negatief geteste wintersporters die zijn gevaccineerd of genezen, mogen mee naar boven.

De meeste Duitse deelstaten – waaronder Noordrijn-Westfalen, waar het vanuit Nederland goed bereikbare skigebied in Winterberg onder valt – hanteren in ieder geval voor restaurants, horeca, winkels en musea een 2G-beleid. In veel gevallen zijn ongevaccineerde reizigers ook in hotels niet welkom.