Wint de vink zaterdag de trekvogelcup?

De spreeuw werd vorig jaar tweede bij de jaarlijkse Europese vogeltelling

Oktober is de topmaand voor de najaarstrek van de vogels. ‘Een van de meest spectaculaire natuurfenomenen’, jubelt Vogelbescherming Nederland, dat de Nederlandse inbreng van de Europese megatelling organiseert.

‘Onze’ vogels hebben altijd een groot aandeel in Euro Birdwatch. In recordjaar 1993 werden er hier, bij 458 telposten, 3.661.747 (241 soorten) vogels geteld. Waterrijk Nederland is vogelland, heeft veel rivieren en een kustlijn waarlangs de op trek zijnde vogels graag navigeren. Wie zaterdag iets van het fenomeen wil meekrijgen, kan het best de Hollandse of Zeeuwse kust opzoeken.

Die telling heeft niet de pretentie van onwrikbare wetenschappelijke waarde te zijn. Euro Birdwatch is een momentopname. Het is uiteraard niet zeker dat het vandaag in het Europese luchtruim het drukst is met vertrekkende, aankomende of doortrekkende vogels. Hoewel steeds meer bekend is over de navigatietechnieken van de vogels, de favoriete winterbestemmingen en de gewenste weersomstandigheden voor een lange tocht, blijft veel van de najaarstrek met raadselen omkleed. Gelukkig maar, zeggen de vogelbeschermers in koor.

Doortrekker en wegtrekker

Net zo min als het precieze tijdstip valt vast te stellen waarop de vink of grutto het hier voor gezien houdt, is ook niet met zekerheid te zeggen wat waar overwintert. Zuid-Europa en het Afrikaanse continent zijn de favoriete bestemmingen van veel soorten, maar de landkeuze van groepen of individuele vogels kan per jaar veranderen.

Alleen al in de categorisering van overwinteraars (vogels die hiernaartoe komen), doortrekkers (vogels die hooguit even ons land aandoen maar dan weer voort vliegen) en wegtrekkers (‘onze’ vogels die elders gaan overwinteren) zijn gaten te schieten, nuanceert Joost van Bruggen van Sovon Vogelonderzoek Nederland. ‘De vogeltrek is niet in beton gegoten.’

Een voorbeeld: de kleine zwaan wordt in ons land vooral als overwinteraar aangeduid. Maar er zijn ook heel wat kleine zwanen die nog even doortrekken naar Engeland of Ierland. De koperwiek geldt als een doortrekker. Maar er zijn ook genoeg koperwieken die het hier ’s winters prima naar hun zin hebben.

Net als de kolganzen trouwens, waarvan Nederland er later dit jaar een kleine miljoen verwacht – zo’n beetje 80 procent van de wereldpopulatie. Zij vinden het vooral in Friesland en het rivierengebied prettig.

Wie alles wil volgen op deze dag van de najaarstrek kan terecht op trek­tellen.nl. Op die site is de meest actuele informatie te vinden van telposten, ook van buiten Nederland.

Binnen Nederland, of beter: boven Nederland ‘won’ vorig jaar de vink goud. Die vogel, veelal uit Scandinavië vertrokken, werd 668.848 keer geteld en liet de spreeuw (zilver) achter zich.