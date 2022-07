Winst Shell schiet omhoog dankzij peperdure olie en gas, aandeelhouders profiteren

Een tankstation van Shell in Miami Beach, Florida. Beeld AP

Topman Ben van Beurden zegt in een geschreven toelichting bij de cijfers dat dit jaar ‘grote uitdagingen oplevert voor consumenten, overheden en ondernemingen’. Beleggers profiteren flink. Het energieconcern koopt na eerdere grote terugkoopprogramma's voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen in. Dit ondersteunt de koers van het aandeel.

Shell verdiende vooral goed aan de verkoop van aardgas en de vloeibare vorm lng. Daar steeg de winst in het tweede kwartaal met maar liefst 163 procent tot 8,1 miljard dollar. De chemietak met onder meer raffinage zag de inkomsten dankzij hogere marges bijna verdubbelen tot 2,1 miljard. Shell verdient nu 28 dollar op elke vat olie dat zijn raffinaderijen verwerken. In de eerste drie maanden werd 10 dollar per vat verdiend.

De Engelse toezichthouder voor mededinging sprak onlangs zorgen uit over de hoge marges bij de raffinaderijen van het Britse concern. De laatste weken lijken de winsten bij raffinage volgens Reuters weer wat te dalen door een dalende vraag naar benzine op Amerikaanse en Aziatische markten.

Stijgende energierekeningen

Britse kranten brachten de hoge winsten van Shell donderdag direct in verband met de sterke stijgingen van energierekeningen van Britse huishoudens. Gevreesd wordt dat huishoudens met name in de winter onoverbrugbare schulden zullen maken. Britse parlementariërs roepen de regering op meer geld vrij te maken om kwetsbare burgers financieel te ondersteunen. Dit zal de roep versterken om megawinsten van oliemaatschappijen verder af te romen. Sinds juli is in Groot-Brittannië al sprake van een extra belasting die megawinsten van energiebedrijven moet terugvoeren naar de overheid. Deze extra belasting heeft echter nog geen invloed op de recente resultaten.

Shell zet ook in op vergroening. Het concern wil zijn chemiecomplex in Moerdijk binnen tien jaar netto klimaatneutraal hebben, onder meer door CO2 op te vangen en onder de zeebodem op te bergen. Verder bouwt het concern een installatie voor de recycling van plastic. Op de Tweede Maasvlakte komt een fabriek die groene waterstof aan Pernis gaat leveren. Waterstof wordt daar onder meer gebruikt voor de ontzwaveling van brandstoffen.

Het Franse bedrijf TotalEnergies maakte ook recordresultaten bekend. Ook dit energieconcern beloont de aandeelhouders door voor 2 miljard dollar extra aan eigen aandelen in te kopen. TotalEnergies zag de winst stijgen tot 9,8 miljard dollar, komend van 3,5 miljard dollar een jaar eerder. Het energieconcern biedt Franse klanten deze zomer kortingen op prijzen aan de pomp en belooft dit ook na de zomer te doen. De Franse regering heeft het concern onder druk gezet de prijzen te verlagen uit vrees voor protesten.