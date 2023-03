Winst BBB overtreft alle verwachtingen: kiezer zadelt het kabinet op met een ingewikkelde politieke puzzel

BBB-leider Caroline van der Plas woensdagavond op de uitslagenavond. Beeld Vincent Jannink / ANP

De winst van de protestpartij van Caroline van der Plas overtreft alle verwachtingen en is nog groter dan de ook al opzienbarende zege van Forum voor Democratie (Fvd) in 2019. Die haalde toen 14,4 procent van de stemmen. De BBB reikt donderdagochtend, na het tellen van 80 procent van de stemmen, tot 19,4 procent. Dat is goed voor bijna 100 zetels in de Provinciale Staten. In de meeste provincies is de BBB de grootste partij. In de Eerste Kamer stevent Van der Plas af op vijftien zetels. Alleen PvdA en GroenLinks komen, samen, op hetzelfde niveau. De VVD van premier Mark Rutte blijft met tien zetels ver achter.

FvD zelf is gedecimeerd. De partij blijft dit keer steken op zo’n 3 procent van de stemmen. De andere grote dreun is voor het CDA, dat opnieuw krimpt en waarschijnlijk slechts 5 zetels in de Eerste Kamer overhoudt. Zo klein zijn de christendemocraten nooit eerder geweest. De vraag waar het verval stopt, ligt binnen en buiten de partij inmiddels prominent op tafel.

Omdat ook de VVD, D66 en de ChristenUnie terrein verliezen, breken zorgelijke tijden aan voor de regeringscoalitie. Om te beginnen in de provincies, waar de BBB zó groot is geworden dat de partij zo goed als onvermijdelijk is bij de vorming van nieuwe provinciebesturen. In Overijssel, de thuishaven van Van der Plas, lijkt de partij zelfs 17 van de 41 zetels binnen te halen.

Boeren overtuigen

De provinciale fracties van partijen als VVD en CDA zijn deze lente waarschijnlijk wel in voor samenwerking, maar dat plaatst de provincies wel radicaal tegenover het kabinetsbeleid: de BBB keert zich fanatiek tegen de manier waarop het kabinet de stikstofuitstoot van de intensieve veehouderij wil beteugelen. De provincies spelen daarin een prominente rol: zij moeten dit jaar in hun eigen regio’s genoeg boeren overtuigen om te stoppen met hun bedrijven nabij de beschermde natuurgebieden.

Vooral D66 wil daarmee vaart maken, en desnoods overgaan tot dwang, maar ziet zich nu geconfronteerd met massief verzet vanuit de provinciehuizen. De BBB is een onbeschreven blad als het gaat om de opstelling in formatieonderhandelingen, maar het ligt niet voor de hand dat de partij zich neerlegt bij het stikstofbeleid zoals het kabinet dat nu voor ogen heeft.

Bovendien zullen VVD en CDA niet gewilliger worden, nu zij zien dat zij een aanzienlijk deel van hun kiezers in de gordijnen hebben gejaagd. Tegelijkertijd verandert de verkiezingsuitslag niets aan de situatie dat het kabinet zich door uitspraken van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, gedwongen ziet om de stikstofneerslag aan te pakken omdat er anders geen vergunningen meer worden verleend voor bouwprojecten.

Geen keuze

De nieuwe verhoudingen plaatsen Rutte IV zodoende onder hoge politieke druk. Stikstofminister Van der Wal (VVD) bevestigde dat woensdagavond in haar eerste reactie op de uitslag. Ze complimenteert Van der Plas, maar waarschuwt ook: ‘Er is geen keuze. Je kunt niet zeggen: ik ga geen stikstofbeleid uitvoeren, maar wel huizen bouwen.’

Zeker zo ingewikkeld wordt de puzzel op het Binnenhof, waar de regeringscoalitie in de Eerste Kamer zwakker komt te staan dan ooit tevoren. Het kabinet komt daar, volgens de laatste prognose, 14 zetels tekort. Zowel de BBB als de groenrode combinatie van PvdA/GroenLinks wordt waarschijnlijk groot genoeg om dat gat te vullen, maar in ruil zullen zij inhoudelijke concessies eisen van het kabinet.

Daarbij maakt het op veel terreinen nogal wat verschil of het kabinet in zee gaat met de linkerflank, waartoe D66 en de ChristenUnie vaak geneigd zijn, of met de rechterflank, waar VVD en CDA naar neigen. Het politieke evenwicht binnen de coalitie, dat in de kabinetsformatie van 2021 zo moeizaam tot stand kwam, staat opnieuw op het spel.