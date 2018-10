Winst Air France-KLM daalt door duurdere kerosine

De grootste boosdoener is de rekening voor de brandstof die van juli tot oktober met bijna 20 procent steeg door de hogere olieprijs. Air France-KLM verwacht dat de kosten voor kerosine volgend jaar liefst 900 miljoen euro hoger zullen uitvallen, tegen 500 miljoen voor dit jaar. Ook wisselkoerseffecten speelde de onderneming parten. Zwakkere lokale munten in Argentinië en Brazilië drukten de verkoop daar.

De salarissen vormden in het derde kwartaal de grootste kostenpost op de begroting van Air France-KLM, ruim 1,9 miljard euro tegen 1,37 miljard euro voor brandstof. Tegen hogere kerosinekosten kan het bedrijf zich deels indekken op de termijnmarkt, tegen duurdere werknemers niet.

Wat opvalt is dat KLM met een vloot van 170 toestellen net als in voorgaande kwartalen opnieuw harder groeide dan haar bijna twee keer zo grote Franse broer (306 vliegtuigen). De Fransen droegen ruim 4,5 miljard euro bij aan de omzet, 3,5 procent meer dan een jaar terug. De Nederlanders brachten ruim 3,1 miljard binnen, een stijging van 5,2 procent. KLM is goed voor zo’n tweederde van operationele winst van het moederbedrijf. ‘Gezien de dynamiek van stijgende brandstofkosten zijn we tevreden met dit positieve resultaat’, liet topman Pieter Elbers van KLM weten.

Air France-KLM vloog als geheel ruim 28,5 miljoen passagiers de wereld rond, 2,3 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017. De langdurige arbeidsonrust lijkt niet te hebben geleid tot een grote exodus van reizigers. De luchtvaartmaatschappij kondigde recent aan dat zij nieuwe maatregelen gaat nemen om het vertrouwen van grote zakelijke klanten te versterken – of terug te winnen.

De kwartaalcijfers mogen nog niet op het conto worden geschreven van de nieuwe topman van Air France-KLM, Ben Smith. De Canadees kwam pas halverwege september aan het roer te staan van het bedrijf, dat sinds mei stuurloos was nadat zijn voorganger Jean-Marc Janaillac was opgestapt. Janaillac verloor een stemming onder de werknemers van Air France over een cao-voorstel. De Fransman had zijn lot aan de uitslag verbonden.

Beeld La Presse Canadienne

Smith is wel voortvarend aan het werk gegaan. Hij sloot een loonakkoord op hoofdpunten met de Franse vakbonden, die daarvoor eerder dit jaar vijftien dagen het werk neerlegden. De prijs die de luchtvaartmaatschappij betaalde voor gemiste vliegtickets en boze klanten lijkt hoger uit te vallen dan de kosten die de stijgende lonen met zich meebrengen. Financieel directeur Frédéric Gagey wimpelde in een toelichting de suggestie weg dat het bedrijf beter af was geweest door eerder toe te geven aan de stakers.

De komst van de nieuwe topman heeft ook al zijn sporen achtergelaten in de top van Air France-KLM. Smith kreeg na amper twee weken ook de touwtjes in handen bij het Franse smaldeel, voorlopig tot eind dit jaar. Hij ging op de stoel zitten van Franck Terner, die vertrok na een carrière van 36 jaar bij Air France, met in zijn kielzog het hoofd personeelszaken, Gilles Gateau. Smith kon door de tijdelijke machtsgreep persoonlijk de loononderhandelingen bij Air France leiden.

Komende week staat Smith voor een nieuwe vuurproef. Dan beginnen de onderhandelingen met de piloten van Air France afzonderlijk. Andere hete hangijzers zijn de introductie van budgettickets voor vluchten over lange afstanden. Verre vliegreizen zijn nu nog de kurk waarop gevestigde luchtvaartmaatschappijen drijven, maar goedkopere concurrenten knabbelen aan hun marktaandeel. Smith moet ook beslissen over de toekomst van Joon, een dochter waarmee zijn bedrijf millennials tracht te verleiden.

Ook over de bestuursstructuur van Air France-KLM moeten nog noten worden gekraakt. Aan Nederlandse kant wordt gevreesd dat KLM zijn zelfstandige rol verliest en straks moet dansen naar het pijpen van Parijs.