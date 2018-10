Winnaar Dutch Design Awards maakt klimaatverandering zichtbaar

De opvallende winnaar van de Dutch Design Awards is dit jaar de Zaligebrug van Next Architects uit Amsterdam. Deze brug over, of beter gezegd in de uiterwaarden van de Waal bij Nijmegen is onderdeel van de herinrichting van het Nederlandse rivierlandschap.

De herinrichting is een gevolg van de toenemende waterdruk, waarbij deze uiterwaard in de Waal is aangewezen als een flexibel waterreservoir. Delen van de Zaligebrug kunnen bij verhoogde waterstand onderlopen, waarmee de brug min of meer meebeweegt met de natuur en het klimaat. Na een metershoge boog loopt de tweehonderd meter lange brug uit in een wandel- en fietspad, waarvan bij hoogwater alleen de markerende grote palen boven water blijven en zo een speels loopparcours vormen.

De Dutch Design Awards hebben dit jaar een nieuwe opzet; in mei zijn door een Nederlandse jury in elk van de acht categorieën (waaronder product, communicatie, mode en talent) telkens drie winnaars gekozen. Uit deze 24 ontwerpen koos een internationale jury van journalisten, museumcuratoren en ontwerpers dit weekeinde drie winnaars, waarbij een voorkeur werd uitgesproken voor de Zaligebrug. Alle 24 winnaars van een Dutch Design Awards worden deze week tentoongesteld op de Dutch Design Week in Eindhoven.

De Zaligebrug Beeld Dutch Design Awards

Pragmatisch antwoord

‘De Zaligebrug maakt toenemende klimaatverandering niet alleen zichtbaar maar heeft er ook een pragmatisch antwoord op geformuleerd. Een brug die onder water kan lopen onderstreept niet alleen de avontuurlijke spirit van het Nederlandse design en de architectuur, maar kenmerkt ook het vooruitstrevende denken in Nederland over water en daarmee ook klimaat’, aldus de internationale jury. De Dutch Design Awards (DDA) zijn de belangrijkste designprijzen van Nederland. Opvallend is dat het tweede jaar op rij een architectuurproject wint; vorig jaar was dat de Kleiburgflat van NL Architects.

Ook onderscheiden met een International Jury Award is Cow & Co, een speculatief project waarbij een koe een zelfstandig bedrijf wordt. Het methaangas uit de poep wordt gebruikt als energiebron voor de melkrobot. De koeien grazen in vrije parken en eilanden; de consument kan met een app de dichtstbijzijnde koe traceren en daar melk bestellen. ‘Cow & Co is een creatief alternatief voor de ontspoorde dierindustrie’, aldus de jury. De derde onderscheiding is voor een website met informatie over dertien openbaar toegankelijke kerken en synagogen in Nederland, een project van museum Catharijneconvent en ontwerpbureau Fabrique. Dat de internationale beschouwing van Dutch design resulteerde in een ietwat clichématige top drie van een koe, een waterkering en kerken is een bewuste keuze, aldus de vierkoppige internationale jury. ‘We willen laten zien hoe Nederland omgaat met globale vraagstukken als klimaat en religie.’

De Dutch Design Awards zijn een afspiegeling van de dominante designtrends in Nederland. Pragmatisme en maatschappelijk engagement zijn daarbij dominant. Onder de eerdere 24 winnaars zit bijvoorbeeld een handige schade-app voor woningen in het Groningse aardbevingsgebied. Opvallend is ook de nuchtere – zeg maar Hollandse – benadering van technologie als een handig gereedschap voor praktische en toch bijzondere ontwerpen. De 3D-geprinte brug van ontwerper Joris Laarman combineert hightech software voor de constructieve calculaties aan efficiënte productie met 3D-printers.

De Zaligebrug Beeld Dutch Design Awards