Winkels mogen dit weekend geen alcohol verkopen op de Amsterdamse Wallen

Het aantal toeristen op de Wallen is weer flink toegenomen in Amsterdam. Om te zorgen dat de regels goed worden nageleefd, stelt de gemeente het alcoholverbod in. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Volgens de gemeente leidt alcoholgebruik op straat er mede toe dat mensen zich niet of amper aan de anderhalvemeterregel houden. In cafés en restaurant blijft de verkoop van alcohol wel toegestaan.

Burgemeester Femke Halsema heeft dit donderdagochtend bekendgemaakt. Later vandaag geeft Halsema een toelichting op mogelijke andere maatregelen om te grote drukte in Amsterdam tegen te gaan. Het gaat dan met name om de vraag of en waar de gemeente een mondkapjesplicht kan instellen in de publieke ruimte.

Afgelopen weekeinde greep de gemeente al in bij te grote drukte in het Wallengebied en in de Kalverstraat. Daar werd voor het wandelende publiek eenrichtingsverkeer ingesteld. Komend weekeinde is dat weer het geval.

Campagne

Amsterdam gaat daarnaast het aantal ordehandhavers in het Wallengebied en populaire uitgaansgebieden als het Rembrandtplein en het Leidseplein uitbreiden. Middels een campagne op sociale media (ook in het Duits en Engels) worden dagjesmensen en toeristen opgeroepen drukte te vermijden.

Halsema heeft namens de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland aan het Landelijke Outbreak Management Team advies gevraagd over wat er nog meer kan worden gedaan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen nu het aantal buitenlandse en binnenlandse bezoekers aan Amsterdam fors toeneemt.

Halsema: ‘We nemen maatregelen omdat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van bewoners en bezoekers. Daarbij hoort ook een dringend beroep op iedereen die onze stad bezoekt: wees voorzichtig, vermijdt drukte en volg de coronaregels. Een nieuwe lockdown is het laatste wat we willen.’