Winkeliers verkopen minder, maar voor meer geld: vooral omzet van supermarkten schiet omhoog

Parkeerplaats bij winkelcentrum Maxis Muiden. Beeld Elisa Maenhout

Door de hoge prijzen hebben consumenten besloten minder producten aan te schaffen. Vooral voedselspeciaalzaken, zoals de bakker, groenteboer en slager, zien klanten weglopen en hebben 6,9 procent minder verkocht dan een jaar geleden. In de hele detailhandel daalde het verkoopvolume – het aantal verkochte goederen – met 1,4 procent.

De hoeveelheid verkochte non-foodartikelen, in bijvoorbeeld kledingzaken, drogisterijen en bouwmarkten, was over het algemeen vrijwel gelijk aan vorig jaar. Ondanks de gestegen prijzen kochten Nederlanders zelfs meer schoenen, kleding en drogisterijartikelen dan vorig jaar. Doe-het-zelfartikelen werden minder verkocht in gespecialiseerde zaken, maar mogelijk week de klusser uit naar de bouwmarkten, die wel meer materiaal verkochten.

Ondanks de teruglopende verkopen steeg de omzet van de gemiddelde winkelier; de prijzen waren fors hoger. Met name in de supermarkt was dit goed te zien, daar was de omzet 12 procent hoger dan een jaar geleden, in andere winkels waar voedsel wordt verkocht was dit 1,4 procent. In de non-foodsector steeg de omzet met 7,1 procent.

Inflatie gedempt door daling energieprijzen

De prijzen blijven stijgen, maar dit gaat wel in een wat langzamer tempo. De inflatie is voor de tweede maand op rij gedaald. In juli waren de consumentenprijzen 4,6 procent hoger dan een jaar geleden, in juni was dit nog 5,7 procent. Dit blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Energie is nu 21,6 procent goedkoper dan in juli 2022, toen gas en stroom hard op weg waren naar het hoogste prijsniveau ooit. Voedsel, dranken en tabak waren in juli gemiddeld 11,6 procent duurder dan een jaar geleden. In twee jaar tijd zijn de dagelijkse boodschappen bijna een kwart in prijs gestegen.