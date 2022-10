Winkeliers vechten tegen historische huurverhoging, kleine particuliere verhuurders zijn vaak een stuk coulanter

Damesboutique Style by Suus in Renesse. Beeld Arie Kievit

Het is gewoon pure pech dat onze jaarlijkse huurverhoging in januari valt, zegt John Kreeft, die met zijn echtgenote in Zeeland twee vestigingen van hun damesboutique Style by Suus runt. Want als je het sommetje maakt dat bij de jaarlijkse inflatiecorrectie past, dan zou de huur binnenkort wel eens met méér dan 10 procent omhoog kunnen gaan.

Voor de vestiging in Zierikzee heeft Kreeft geen grote zorgen. Die huisbaas was soepel in coronatijd en is altijd heel voorzichtig met huurverhogingen. Maar voor de winkel in badplaats Renesse kan dat anders uitpakken.

Daar krijgt Style by Suus ieder jaar de maximale huurverhoging om de oren. Nu was dat heel lang niets om je zorgen over te maken, maar dat is nu anders. En daar is de Zeeuwse kledingzaak niet de enige in, vertelt bedrijfsmakelaar Marije Brinkman. ‘We worden veel gebeld door zowel huurders als verhuurders die het ongelooflijk vinden dat de huren zo’n grote sprong omhoog kunnen maken. Maar ja, het is toch de realiteit.’

Hoe dat kan? In de meeste huurcontracten van winkels en bedrijfsvastgoed staat de bepaling dat de inflatie meetelt in de jaarlijkse huurverhoging. Dat gebeurt aan de hand van de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die index geeft de toename van prijzen weer van allerlei producten, ook die van gas en elektra. Dat inflatiepercentage mag aan de hand van een klein rekensommetje grotendeels worden doorgevoerd in de maand waarop een huurovereenkomst ooit is getekend. Brinkman: ‘Niemand maakte zich ooit zorgen over die contractsbepaling, want de inflatie was heel lang heel laag.’

Van viszaak tot garage

Een half jaar geleden hadden vakverenigingen als MKB Nederland en winkeliersvereniging InRetail al in de gaten dat veel leden een flinke huursprong te wachten stond. Die komt ook nog eens naast een eventuele terugbetaling van coronasteun, hogere inkoopprijzen en snel stijgende energiekosten. Die energierekening betalen ze eigenlijk dubbel, vinden zij. Niet alleen aan het energiebedrijf, maar indirect ook in de vorm van een fors hogere huur. Aan vastgoedeigenaren werd dan ook de ‘klemmende oproep’ gedaan de huurverhoging alsjeblieft te beperken tot de ‘kerninflatie’. Dat wil zeggen: reken de ‘energieinflatie’ niet mee en je kunt de huurverhoging flink reduceren.

Tot de ondertekenaars behoren onder meer juweliers en garagehouders, maar ook slagers en viszaken. Directeur Janneke Keuning van belangenorganisatie van de visspecialisten VNV: ‘Met onze koeling zijn wij een energie-intensieve bedrijfstak. We hebben dus veel last van de energiekosten. Veel van onze leden zijn in discussie met hun verhuurder over de huurverhoging.’

Dat geldt bijvoorbeeld voor een visspecialist in Rotterdam. Hij wil anoniem blijven vanwege de broze relatie met zijn huurbaas, maar tekende wel protest aan tegen een huurverhoging van zo’n 10 procent op zijn maandhuur van circa 3.000 euro. Die slaat opnieuw een gat in zijn verdienmodel, vertelt hij. Zo’n grote huurverhoging tikt bovendien nog jaren door. Dus gaat hij mogelijk op maandag en dinsdag dicht om kosten te besparen, in de hoop dat zijn klanten op de resterende vier dagen wel evenveel vis blijven kopen.

Levendige winkelstraat

Het wordt allemaal steeds moeilijker voor winkeliers, zegt Ton Kroeze, eigenaar van twee juwelierszaken in Den Haag, waar hij ook actief is in een aantal ondernemersverenigingen. ‘Een groot aantal winkeliers moet nog schulden uit de coronatijd inlopen, van de fiscus en de bank tot aan de overheid. Tegelijkertijd lopen de kosten op en worden klanten steeds voorzichtiger met hun uitgaven. Dus veel winkeliers vragen hun verhuurders nu om te kijken naar het gezamenlijk belang. We willen toch allemaal levendige winkelgebieden, waarin een heel divers winkelaanbod kan overleven?’

In nieuwe huurcontracten wordt het doorberekenen van de inflatie nu vaak wel beperkt, zegt makelaar Brinkman. ‘Net als vroeger wordt er dan een bovengrens afgesproken van bijvoorbeeld 5 procent. Maar voorlopig wordt er nog veel onderhandeld over de huidige voorwaarden. Je hebt verhuurders die de verhoging gewoon doorvoeren. Dat zijn vaak de grotere partijen, waar beleggers achter zitten met meer afstand tot de huurders. Anderen willen de verhoging wel beperken. Dat zijn vaak de kleinere investeerders, die gewoon zelf kunnen beslissen hoe ze met hun huurders omgaan.’

Coulance

Ook verhuurders hebben natuurlijk hogere kosten, bijvoorbeeld van onderhoud van hun panden, vernieuwing van een winkelcentrum of herfinanciering van hun leningen. Met de matige inflatie van gemiddeld 1,66 procent in de afgelopen tien jaar hebben huurders niet te klagen, vinden zij. Dat geldt in het bijzonder voor bijvoorbeeld supermarkten. Grote winkeleigenaren als Syntrus Achmea willen hun contractueel overeengekomen huurverhogingen dan ook niet matigen, uitzonderingen daargelaten. Die lijn houden we vast, bevestigt Wereldhave, eigenaar van elf winkelcentra in Nederland.

Daan Blankendaal, van kaasspeciaalzaak Kaas van Daan in Alkmaar, is voorlopig tevreden. Veel van de kleinere, particuliere verhuurders in zijn buurt zien af van een maximale huurverhoging. ‘Zij kijken meer naar de mens van de ondernemer dan de grote vastgoedbedrijven. Dus zijn ze ook wat coulanter met de huur.’