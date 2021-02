Winkeliers in problemen bezorgen hun huurbaas Vastned een miljoenenstrop

Een poster met de oproep om online te winkelen bij een HEMA in de Koopgoot. Beeld ANP

Het beursgenoteerde fonds zag daarnaast de waarde van zijn vastgoedportefeuille dalen, waardoor het coronajaar 2020 afsloot met een verlies van ruim 44 miljoen euro.

Veel huurders van Vastned, die per kwartaal de huur betaalden, zijn overgegaan op maandelijkse huurbetalingen. Daarbij zijn veel betalingsafspraken gemaakt en zijn in een aantal gevallen huurcontracten aangepast. Zo zijn er afspraken gemaakt over contractverlengingen of toekomstige huurverhogingen.

Vastned bezit voor 1,4 miljard euro aan winkelpanden in verschillende grote steden in Nederland, België, Frankrijk en Spanje. Het bedrijf zag de leegstand in het afgelopen jaar licht stijgen. Eind 2019 was de bezettingsgraad 98 procent. Een jaar later is dit 96,5 procent.

Vastned verkocht vorig jaar voor 11 miljoen euro aan vastgoed. Nieuwe panden kocht het bedrijf niet. Vastned maakte verder bekend dat het interim-topman Reinier Walta de dagelijkse leiding permanent in handen wil geven. Daarover beslissen aandeelhouders op 15 april.

Het nettoresultaat, de huuropbrengsten minus exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, daalde afgelopen jaar met 3,3 miljoen euro tot 31,7 miljoen euro. De waardedaling van de vastgoedportefeuille was 84,4 miljoen euro, wat resulteerde in een tegenvaller van 73,1 miljoen euro. Dat was minus 12,6 miljoen vorig jaar.

Vanwege de onzekere situatie rond het coronavirus en het gegeven dat veel huurders van Vastned hun winkels verplicht hebben gesloten, waagt het bedrijf zich niet aan een voorspelling voor de financiële resultaten dit jaar.

Om minder afhankelijk te zijn van winkeliers gaat Vastned zich ook richten op de woonmarkt, door winkels geschikt te maken voor bewoning. Door veranderend consumentengedrag en de afnemende populariteit van winkels met meerdere verdiepingen ziet de onderneming op dit gebied kansen voor deze etages.