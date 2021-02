Winkelen op afspraak met onbegrip ontvangen: ‘Wie heeft dit nou weer bedacht?’

Beeld ANP

Dat wordt nog een complexe organisatie, ook omdat click & collect mogelijk blijft naast het winkelen op afspraak. Klanten moeten minimaal vier uur van tevoren een afspraak maken. Winkels mogen twee klanten per tien minuten ontvangen, op iedere verdieping.

‘Wij willen twee mensen tegelijk minimaal tien minuten de tijd geven om te winkelen,’ zegt een woordvoerder van Action. ‘Dat betekent maximaal twaalf mensen per uur. Maar het kan ook een kwartier worden, met acht mensen per uur.’

‘Tegelijk kunnen in onze grootste winkels elk uur vijftig mensen terecht om via click & collect bestelde producten op te halen. Maar die moeten buiten afrekenen, en krijgen hun producten op een andere manier. Dat wordt nog aardig puzzelen.’

Veel ketens zijn nog aan het uitzoeken hoe ze dit precies gaan organiseren: het is voor iedereen volstrekt nieuw. Action bijvoorbeeld was bij het eerder ingevoerde click & collect aanvankelijk van plan om tijdsvakken van vijf minuten per klant te reserveren, maar kwam erachter dat dat in de praktijk niet werkte en ging over op een maximum per uur.

Ook Hema is nog aan het puzzelen. ‘Het plan is heel anders dan we hadden verwacht,’ zegt een woordvoerder. ‘Blijkbaar is dit als tussenoplossing nodig, maar we moeten nog kijken hoe we het vorm gaan geven.’

Blokker laat weten timeslots van 10 minuten in te voeren, en voorziet geen problemen in combinatie met click & collect.

Nauwelijks rendabel

Het maximum aantal bezoekers van twee per verdieping, ongeacht de grootte van de winkelvloer, zorgt bij veel ondernemers voor onbegrip.

‘Toen ik dat hoorde, dacht ik: wie heeft dit nou weer bedacht?’ zegt Grietje Braaksma, manager van boekhandel Broese in Utrecht. De boekhandel heeft drie verdiepingen, dus per tien minuten zouden er in theorie zes mensen binnen kunnen zijn. ‘Moet iemand die niet van kunst houdt dan op de kunstverdieping blijven?’

Voor grotere winkels lijkt het maximum van twee mensen nauwelijks rendabel. ‘Ik sprak een ondernemer met 2.400 vierkante meter aan gelijkvloerse winkel,’ zegt een woordvoerder van branchevereniging INRetail. ‘Dat is echt heel groot. Die mag dus maar twaalf klanten per uur ontvangen. Het was beter geweest als het aantal toegestane klanten was berekend per vierkante meter.’

De Bijenkorf houdt de deuren voorlopig gesloten. ‘We focussen op dit moment op andere lockdown-services.’ Zo bezorgen medewerkers van het warenhuis in een straal van 10 kilometer producten op de fiets. Daarnaast kunnen klanten videobellen met medewerkers voor advies.

Kleine bedrijven

Branchevereniging MKB-Nederland denkt dat vooral kleine bedrijven profiteren van het winkelen op afspraak.

‘Als je een boetiek of een schoenenwinkel hebt, kan dit een oplossing bieden’, zegt een woordvoerder. ‘Maar voor een grote winkel zetten twee klanten per verdieping geen zoden aan de dijk.’ Daarnaast wijst ze op ongelijkwaardige behandeling van andere sectoren: ‘De horeca is vanaf oktober dicht, die staan nog steeds achteraan in de rij. En ook voor de cultuursector zijn er nog steeds geen versoepelingen.’

Voor winkeliers in de recreatieve sector biedt het versoepelde beleid geen oplossing, zegt INRetail. ‘Op bijvoorbeeld de Waddeneilanden leven veel winkeliers van toeristen’, zegt de zegsman. ‘Als ik een kledingstuk wil kopen, ben ik bereid een tijdslot te boeken. Maar daar heeft een toeristenwinkel niets aan.’