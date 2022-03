Windparken en zonnevelden kunnen groene stroom niet kwijt, compensatie loopt in de honderden miljoenen

De komende jaren komt er nog meer duurzame stroom bij, bijvoorbeeld van zonnevelden op land. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Netbeheerder Tennet heeft het afgelopen jaar honderden miljoenen aan compensatie moeten betalen voor eigenaren van windparken en zonnevelden, die hun energie niet kwijt konden.

Het bedrag dat Tennet kwijt is aan zogenoemde netwerkkosten steeg in een jaar tijd met 1,9 miljard euro tot 4,1 miljard, blijkt uit het jaarverslag dat woensdag werd gepubliceerd. Een groot deel van dit bedrag bestaat uit een vergoeding voor niet afgenomen duurzame stroom. Die gaat naar eigenaren van windparken en zonnevelden die hun gecontracteerde stroomleveringen niet kwijt kunnen. Tennet moet hen hiervoor een vergoeding betalen.

Komend jaar zullen deze kosten naar verwachting verder stijgen, omdat het aanbod van duurzame elektriciteit veel sneller groeit dan de vraag. Een belangrijke oorzaak is dat de industrie onvoldoende elektrificeert. ‘Het gebruik van groene stroom moet echt snel omhoog’, zegt een woordvoerder van Tennet. ‘Vraag en aanbod moeten veel beter op elkaar aansluiten.’

Juiste prikkels

Tennet wil dat het kabinet met regelgeving komt die niet alleen de opwek van elektriciteit subsidieert, maar ook het verbruik van groene stroom. Volgens het netwerkbedrijf kan elektrificatie op korte termijn worden versneld, als het kabinet de subsidieregeling SDE hiertoe geschikt maakt. ‘Met de juiste prikkels is op korte termijn veel mogelijk.’ Volgende week wordt dit onderwerp in de Tweede Kamer besproken.

De netbeheerder wil ook dat procedures voor het verlenen van vergunningen sneller verlopen. Het netwerkbedrijf, dat volledig eigendom is van de staat, moet de komende tijd in en rond Amsterdam veertien hoogspanningsstations bouwen om opstoppingen op het regionale stroomnet op te lossen. ‘Het duurt nu veel te lang, soms wel zes tot acht jaar. Dit werkt allemaal door in hogere netwerkkosten’, aldus de woordvoerder.

De komende jaren komt er alleen maar meer duurzame stroom bij. Vanaf 2030 komt tussen de 35 en 46 terawattuur aan elektrische energie beschikbaar van windparken en zonnevelden op land. Op zee komt daar nog eens een kleine 20 gigawatt vermogen bij. Als die energie niet kan worden afgezet, loopt het bedrag aan vergoedingen alleen maar verder op, vreest Tennet. De huidige hoge elektriciteitsprijzen verhogen financiële lasten verder.

Tennet leed door de hoge netwerkkosten in 2021 een verlies van 320 miljoen euro, tegen een winst van 837 miljoen een jaar eerder. Volgens de woordvoerder gaat het om een boekhoudkundig verlies, omdat de extra netwerkkosten uiteindelijk kunnen worden doorberekend. Maar dat kan pas over twee jaar. Het netwerkbedrijf kondigde woensdag ook aan dat het de investeringen in het Nederlandse en Duitse stroomnet (dat deels in Nederlandse handen is) met zeker 6 miljard euro verhoogd. Dat is de helft meer dan een jaar eerder.