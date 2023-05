Windmolens op zee stilgezet om trekvogels te beschermen

Op sommige nachten trekken er miljoenen vogels over de Noordzee. Beeld Getty Images/iStockphoto

Naar schatting sterven jaarlijks in Nederland zo’n vijftigduizend vogels nadat ze in botsing zijn gekomen met een windmolen. Vogels mijden de omgeving van windparken, omdat ze die gebieden ongeschikt achten als voedsel-, rust- of broedgebied. Doordat trekvogels om de windparken heen vliegen, verliezen ze tijd en verbruiken ze extra energie. Deze nadelige gevolgen van windmolens botsen met de energietransitie, die vereist dat Nederland flink meer windmolenparken gaat bouwen. De zoektocht naar manieren om de schade aan de vogelstand te beperken, is daarom in volle gang.

Op sommige nachten trekken er miljoenen vogels over de Noordzee, in het najaar naar warmere gebieden in het zuiden en in het voorjaar weer terug naar het noorden. Met het stilzetten van de windmolens om vogels te beschermen tijdens hun trek heeft Nederland volgens minister Rob Jetten voor Klimaat een ‘internationale primeur’ te pakken. Tijdens de piek van de migratie ’s nachts brengen de windparkeigenaren de snelheid van de turbines terug naar twee rotaties per minuut. Dat moet vogels een veilige doortocht bieden.

Over de auteur

Maarten Albers is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Een promovendus van de Universiteit van Amsterdam ontwikkelde vorig jaar een model dat op basis van weergegevens en radars de komst van trekvogels twee dagen van tevoren voorspelt. In die tijd kunnen de betrokkenen zich voorbereiden op het stilzetten van de windmolenparken. Zo kan netbeheerder Tennet het wegvallen van de stroomproductie van de windmolenparken compenseren met meer opwekking elders.

Proefperiode dit voorjaar

Afgelopen zaterdag was het dus voor het eerst zo ver, en werden de windparken bij Borssele en Egmond aan Zee stilgezet om trekvogels te laten passeren. Dat gebeurde volgens een procedure die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit voorjaar loopt een proefperiode waarin het ministerie onderzoekt of alles loopt zoals het zou moeten.

‘We willen de impact van windparken op de natuur zo klein mogelijk houden en dit doen we onder andere met deze maatregel’, reageert Jetten. ‘Alle betrokken partijen hebben goed samengewerkt en dit in relatief korte tijd opgezet, een geweldig initiatief dus waar ik zeer trots op ben.’

Ook Tim van Ooijen van de Vogelbescherming is tevreden met het project. ‘Met de groei van het aantal windparken op de Noordzee is het uitermate belangrijk dat we dit doen op een ecologisch zo verantwoord mogelijke manier met minimale impact op de Noordzee. Het tijdelijk stilzetten van de turbines tijdens de vogeltrek draagt daaraan bij.’