Windmolenplannen voor Heesch geschrapt: omwonenden blij, energiedoel verder uit zicht

Voor een groep burgers die al jaren protesteert tegen de komst van drie windmolens van 210 meter hoog, is het een onverwachte overwinning dat de gemeenten Bernheze, Oss en Den Bosch nu toch een streep door het plan zetten. Ook voor windmolenbestrijders in andere gemeenten wordt het besluit als een nieuwe opsteker gezien. Intussen raken de ambities uit het in 2013 gesloten Energieakkoord wel steeds verder achterop.

In Heesch maakte een groep burgers bezwaar tegen het nieuwe bedrijventerrein, waar vooral transport-, distributie-, en bouwbedrijven zich zullen vestigen. De zware industrie is in ogen van de gemeente welkom, mits de industriële productie klimaat- en milieuvriendelijk plaatsvindt. Groene energiewinning moest daaraan bijdragen. Maar de windmolens, die vanuit de weide omtrek te zien zouden zijn, maakte het verzet tegen het bedreiventerrein alleen maar groter.

De gemeente, die dinsdag afzag van de windmolens, voert als belangrijkste argument voor het schrappen van de molens overigens op dat die niet rendabel genoeg zijn. De geplande zonneparken gaan vooralsnog wel door. Ook daarover heerst ongenoegen bij omwonenden.

Vertraging

Dit jaar ging al een streep door meerdere geplande windmolens, waardoor de doelen uit het Energieakkoord steeds verder uit zicht raken. Volgens het akkoord zouden windmolens op land dit jaar al minstens 6.000 megawatt aan energie moeten opleveren. Genoeg stroom voor zo’n 4 miljoen huishoudens. Uit cijfers van adviesbureau Bosch & Van Rijn blijkt dat de 1.375 windturbines in Nederland nu goed zijn voor 3.753 megawatt.

‘Naar schatting zijn we in 2023 op het punt waar we nu hadden willen zijn’, reageert Rik Harmsen van branchevereniging Nederlandse Wind Energie Associatie. ‘De provincies hebben nu groen licht gegeven voor projecten die samen voor zo’n 7.400 megawatt aan stroom opwekken. Maar een deel van die projecten kan vertraging oplopen of zelfs helemaal niet doorgaan.’

Harmsen noemt verschillende oorzaken voor de huidige vertraging. ‘Een gemiddeld windproject duurt vijf tot acht jaar. Het akkoord was destijds erg ambitieus qua snelheid. Pas als alle stoplichten op groen staan, gaat het door. Bij één rode loop je al achter de feiten aan.’

‘Omwonenden vallen vooral over het uitzicht en het geluid’, zegt Harmsen. ‘Dat kunnen ze ervaren als overlast.’ Maar ook natuurorganisaties, gemeenten of waterschappen kunnen voor vertraging of afstel zorgen. ‘In bepaalde gebieden botst het ook met natuurbelangen. Of juist met bestaande belangen, zoals de luchtvaart. Nederland is nu eenmaal een dichtbevolkt land met vele belangen. Die botsen soms.’