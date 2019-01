Wim Schot roeide wat hij kon tijdens de Watersnoodramp in 1953

Bewoners van een van de ondergelopen dorpen worden geëvacueerd. Beeld ANP

‘Als ik de dijk afrijd, tegen de tijd dat ik bij Capelle aankom, wordt er een ijskoude hand op m’n hart gelegd’, zei Schot in een interview. ‘Dan zie ik het allemaal weer voor me.’ Ria Geluk, oprichter van het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, zocht Schot begin januari op. ‘Tot op zijn sterfbed vertelde Wim over de ramp.’

Ria Geluk was zes jaar in 1953. ‘Wim heeft mij en ons gezin opgehaald in de Vierbannenpolder. We zaten op zolder te wachten op hulp. Drie dagen lang heeft hij zich kapot geroeid. Op de derde dag kwam er hulp van helikopters van het Amerikaanse leger.’

Wim Schot Beeld Watersnoodmuseum

1.836 doden

De Watersnood, in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953, werd veroorzaakt door noordwesterstorm, springtij en de slechte staat van de dijken. Er kwamen 1.836 mensen om het leven. De zee overspoelde 165 duizend hectare land in Zeeland, Brabant en Zuid-Holland.

Wim Schot, telg uit een geslacht van mosselvissers, was destijds 24 jaar. ’s Avonds had hij nog vloedplanken tegen de voordeur geplaatst voor zijn huis aan de Nieuwe Haven in Zierikzee. ‘Maar het water steeg en steeg maar, tot het manshoog in de kamer stond’, vertelde hij in 2013, zestig jaar na de ramp.

Zeeland, 1953. Mensen wachten op het dak van een boerderij op redding. Beeld ANP

In de haven zakte het water toen het weer eb werd, maar elders bleef het metershoog staan. De bewoners verschansten zich op zolders en daken. ‘Het waren allemaal kleine huisjes met grote gezinnen. Die moesten we gaan helpen. Ze waren allemaal stijf als planken.’

In het dorp Nieuwerkerke zag hij met een vriend een man zwaaien uit een dakraampje. De man stond er tot zijn middel in het water.’ Schot klom het huisje in om te helpen. De man vroeg hem een koffertje te pakken dat op zolder in het water dreef. ‘Dus ik pak dat koffertje en geef dat aan mijn maat. Ik zeg tegen die man: eruit hoor, want het huisje staat op instorten. Maar hij kon niet door het dakraam heen, hij was te dik. Dus die maat trekken en ik duwen. Ik zat ook klem natuurlijk. Het huisje kon ieder moment instorten.’

Verkeerde koffer

Met dakraam en al wisten ze de man te ontzetten. Ze waren net weg toen het huisje instortte. ‘Aan land riep die man: ‘Schipper, je hebt het verkeerde koffertje meegenomen! Hier zit alleen een fietspompje in.’ Er waren twee koffertjes: een met de centjes en de ander met het fietspompje. Ik zei: ‘Je kunt er niks meer aan doen, jongen, je hebt het gezien hè?’ Hij zei: ‘ja, het is allemaal weg, maar ik heb het leven nog.’ En zo is het, hè?’

‘In Zeeland werd de eerste veertig jaar vooral gezwegen over de Watersnood’, zegt Ria Geluk. ‘Toen in de jaren negentig de verhalen los kwamen, was Wim een van weinigen die er wel altijd veel over heeft verteld.’