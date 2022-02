Wim S. vrijgesproken van moord, hof stelt strengere eisen aan omstreden Mr Big-methode

Rechtbanktekening van Wim S. (links) met zijn advocaten Sander Janssen (midden) en Paul Verweijen. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

Eind januari eiste het Openbaar Ministerie 17 jaar en 6 maanden gevangenisstraf tegen Wim S. De advocaat-generaal beschouwt S. als een ‘totaal gewetenloze en kille moordenaar’.

Maar het gerechtshof ziet dat anders. Een van de belangrijkste vragen in het proces tegen Wim S. was of de bekentenis, die de politie had verkregen door middel van een omstreden undercovermethode, kon worden gebruikt als bewijs. Volgens het hof is die bekentenis onbruikbaar, onder meer omdat deze geen zogenoemde daderinformatie bevat – kennis die alleen de dader kan hebben – en omdat niet kan worden uitgesloten dat die bekentenis vals is. Bovendien stelt het gerechtshof dat niet goed te controleren is hoeveel psychische druk de politie op Wim S. heeft uitgeoefend om te bekennen.

Daarnaast wees het gerechtshof erop dat alternatieve scenario’s voor de dood van Heidy Goedhart evenmin uitgesloten kunnen worden. Zo werd er op de plaats delict behalve dna van S. ook dna van een onbekende man gevonden.

Podcast Grijs Gebied

Hoe is het om in de val gelokt te worden door undercoveragenten? Wat doet het met je als blijkt dat mensen die je beschouwde als vrienden meer dan een jaar een schijnwereld hebben gecreëerd? In de podcast Grijs Gebied duikt Volkskrant-journalist Elsbeth Stoker in de schimmige wereld van infiltratie, misleiding en (valse) bekentenissen.

Heidy Goedhart werd in december 2010 vermoord in haar tuin. Op dat moment verdenkt de politie al snel haar vriend Wim S., al heeft ze te weinig bewijs om hem te vervolgen. Om meer bewijs te vergaren tuigt de politie in 2013 een geraffineerd undercovertraject op. Daarbij gebruiken de undercoveragenten een omstreden werkwijze: de Mr Big-methode.

Meer dan een jaar doen agenten zich voor als goede vrienden van Wim S. Ze beloven S., die diep in de schulden zit, na verloop van tijd een goed betaalde baan. Hij komt daarvoor echter alleen in aanmerking als hij de moord op Heidy bekent aan ‘Mr Big’, de baas van de fictieve organisatie waar Wim kan gaan werken. Uiteindelijk gaat S. overstag en in september 2014 bekent hij de moord op de moeder van zijn kinderen.

Kritiek op methode

Aanvankelijk wordt de zaak gezien als een klinkend succes voor justitie. In 2018 veroordeelt het gerechtshof S. tot 20 jaar cel. Maar in 2019 kantelt het beeld. Er worden vraagtekens gezet bij de door de politie gebruikte undercovermethode. In Canada, waar deze methode ooit is bedacht, heeft de inzet van Mr Big tot een gerechtelijke dwaling geleid. Ook wetenschappers spreken zich kritisch uit.

In 2019 oordeelt de Hoge Raad dat de zaak van Wim S. opnieuw moet worden behandeld en dat beter moet worden onderzocht hoeveel druk de undercoveragenten op S. hebben uitgeoefend. Volgens S. heeft hij een valse bekentenis afgelegd omdat hij in financiële problemen zat en de baan bij zijn ‘vrienden’ nodig had.

Hoogleraar rechtspsychologie Eric Rassin, die de zaak op verzoek van het gerechtshof heeft onderzocht, concludeerde vorig jaar dat de kans dat Wim S. een valse bekentenis heeft afgelegd reëel is.

Volgens Sven Brinkhoff, hoogleraar strafrecht aan de Open Universiteit, betekent de uitspraak die het gerechtshof woensdag heeft gedaan niet dat de politie de Mr Big-methode niet meer mag toepassen. Wel stellen de raadsheren strenge voorwaarden aan het gebruik van de omstreden methode. Ze willen voortaan beter kunnen controleren hoe de politie te werk is gegaan. ‘Dit legt nog meer druk op het Openbaar Ministerie en de politie om áls ze undercoveracties inzetten, te zorgen dat ze zo transparant mogelijk zijn. Bijvoorbeeld door het maken van opnamen.’ In de zaak van Wim S. is er niets opgenomen en ook de processen-verbaal bleken achteraf onvolledig.

Hoe vaak de politie de Mr Big-methode toepast, is onbekend. Naast de zaak van Wim S. speelt momenteel de zaak tegen Ad K., waarbij de politie vergelijkbare psychologische trucs toepaste. Ook K. bekende een moord nadat undercoveragenten meer dan een jaar een schijnwereld om hem heen hadden opgebouwd.