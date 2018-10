Wim Kok (1938 - 2018): jongen uit de armoedige polder werd na alle tegenwind een sterke en sobere minister-president

Na acht jaar Wim Kok als minister-president werd Nederland in 2002 een ander land. Sinds de val van het tweede kabinet-Kok kende Nederland geen sociaal-democratische premier meer. De macht van de vakbeweging, zijn bakermat, kalfde af. De mondige burger werd onvaster in zijn partijpolitieke voorkeur, nieuwe partijen kwamen op. Het polderen, waarvoor Kok internationaal nog werd geroemd, kreeg vaker een negatieve bijklank. De tijd van overzichtelijke politieke verhoudingen kwam ten einde. Wat bleef was de waardering voor Kok als staatsman, die met zijn wijze beslissing Jorge Zorreguieta weg te houden bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima een dreigende crisis voor de monarchie - en het politieke bestel - wist te bezweren.

Wim Kok, 6 september 2011 Beeld Koos Breukel

Wim Kok (80), zaterdag in het bijzijn van zijn familie overleden, was een solide en populair premier tussen 1994 en 2002. Hij leidde twee ‘paarse’ kabinetten, van PvdA, VVD en D66 (de eerste sinds 1918 zonder christen-democraten), op een wijze die hem ver buiten zijn eigen partij, de PvdA, waardering bracht. VVD’ers zagen hem liever als minister-president dan hun eigen leiders. Maar in de PvdA werd wel gemopperd dat hij te weinig partijman was.

Na een grootse carrière in de vakbeweging was Kok een politieke laatbloeier. Hij stond in de nuchtere, ietwat apolitieke traditie van Drees en Lubbers. Hij had minder bevlogenheid en toekomstvisie dan de vorige PvdA-leider en -premier, Joop den Uyl, maar ook veel minder verbeten tegenstanders. Kok was meer een man van harmonie en uitgebreid overleg, het klassiek-Hollandse poldermodel.

Wim Kok loopt door miniatuurstraten van Amsterdam tijdens de officiële jaarlijkse opening van het pretpark Madurodam in Den Haag. Beeld Reuters

Hij was meer bestuurder dan politicus, een goed coördinator, die naar alle kanten verbindingen wist te leggen en zijn dossiers veel grondiger kende dan voorgangers als Van Agt of De Jong. Wim Kok was ook een begaafd tv-premier die de zaken simpel, prettig en met een schaduw van een glimlach uit kon leggen. En hij had zijn tijd mee. Er was - voor het eerst in zeer lang - genoeg geld om tegenstellingen in de coalitie dicht te smeren.

Als zijn grote voorbeeld Willem Drees was Wim Kok een herkenbaar Nederlands premier, bescheiden, sober en betrouwbaar tot op de cent. Hij bracht geen fratsen en politieke slimmigheden mee. ‘Het betere ik van de Nederlander’, noemde zijn minister en partijgenoot Bram Peper hem. En: ‘De solide fietser die over de dijk tegen de wind in rijdt.’

De jonge en jeugdige Wim Kok met lang haar. Beeld Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

Tegenwind was er te over in zijn leven en loopbaan. Als zesjarige jongetje zag hij hoe in de hongerwinter van begin 1945 de arbeiders van zijn Zuid-Hollandse dorp hun beste spullen moesten inruilen voor wat voedsel. Bij vrome boeren die van elk sociaal gevoel waren gespeend. Zoiets vormt een vakbondsleider. Later maakte hij de ellende mee van de (seizoens)werkloosheid van zijn vader. Hij zou als premier ‘werk, werk en nog eens werk’ voorop stellen.

Na een steile loopbaan in de vakvereniging NVV werd Kok in 1973 de jongste en meest langharige vakbondsvoorzitter. Hij sprak van arbeiderszelfbestuur en had het radicale geluid en het pathos van die jaren. Later: ‘Ik werd bejubeld omdat ik het raak kon zeggen. Maar dan zeg ik ook nu: in werkelijkheid dacht ik genuanceerder.’

Kok leidde succesvol de fusie van NVV en NKV en werd FNV-voorzitter. Enige malen streed hij - tegen zijn natuur - met de man die hij later in de politiek zou opvolgen: Den Uyl. Tot diens schrik sloot Kok in 1983 het Wassenaars Akkoord tot loonmatiging met de zwaar bezuinigende CDA-premier Lubbers en werkgeversvoorzitter Van Veen. De realist en verzoener Kok bleek keurig in de pas te lopen met de tijdgeest.

Wim Kok tijdens massale demonstratie van het FNV in Den Haag. Beeld ANP

Te weinig straatvechter

Den Uyl haalde hem in de politiek als beoogd opvolger en in 1986 was hij na enkele maanden al PvdA- en oppositieleider. Een groot succes bleek hij niet in die rollen. Hij had geen ‘huismacht’ in de partij, geen parlementaire ervaring en hij was te weinig straatvechter. Zelfs na twaalf jaar politiek zei hij nog: ‘Een volbloed politicus ben ik nooit geworden.’

Zijn zwaarste leertijd moest nog komen. In het derde kabinet-Lubbers (1989-’94) koos Kok voor Financiën en het vice-premierschap. De jachtige Lubbers vond hem te traag en te wantrouwig. PvdA-bewindslieden klaagden over de nog steeds forse bezuinigingen en het vaak slechte humeur van hun politiek leider. Kok kon zeer grimmig zijn als het tegenzat. Het CDA (Brinkman, Kaland) riep het kabinet op tot steeds meer ‘daadkracht’ bij het snijden op de sociale zekerheid.

De eerste werkdag van premier Wim Kok in het Torentje, de eerste dag van 8 jaar minister-president met twee paarse kabinetten. Beeld Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

De ‘WAO-zomer’ van 1991 was Koks dieptepunt als politicus. Hij stemde in met een besnoeiing op de uitkeringen die veel te ver ging voor zijn achterban. Bovendien moest hij een ontkoppeling van lonen en uitkeringen accepteren, waarvan hij twee dagen eerder had gezegd dat hij die niet mee zou maken. Eind augustus zat hij compleet stuk en wilde hij het PvdA-leiderschap overdragen.

Minister Jan Pronk redde een opmerkelijke loopbaan. Hij stelde Kok voor om aan een PvdA-congres de vertrouwensvraag voor te leggen, gekoppeld aan het accepteren van alle bezuinigingen. In feite was het: ‘Kies mij of de chaos.’ Kok kreeg het vertrouwen van 80 procent. Daarna groeide zijn zelfvertrouwen. Hij had kennelijk de vuurproef doorstaan.

Niettemin kostten de verkiezingen van 1994 de PvdA twaalf zetels, wat toen nog als een groot verlies gold. Bij het CDA was het nog erger: de christen-democraten werden met twintig verloren zetels gestraft voor het openlijk ruziën in verkiezingstijd van Lubbers en Brinkman, en eindigde onder de PvdA. Kok: ‘Het is een klein verschil tussen de zij-uitgang en de ereloge.’

Wim Kok samen met de Zuid-Afrikaanse ex-president Nelson Mandela. Beeld AFP

Het paarse premierschap

Zo ontstond het paarse premierschap, zij het na een harde onderhandelingsstrijd met VVD-leider Frits Bolkestein. Kok vond het maar een dubieus experiment, maar het alternatief - een aangeslagen en onwillig CDA - was ook niet aantrekkelijk. Bovendien wilde D66-leider Hans van Mierlo daar niet aan.

Het beleid had aanvankelijk sterke VVD-trekken, trouwens, de hele paarse periode bleek ondernemersvriendelijk. Maar voor de PvdA werd de pijn verzacht doordat er meer geld vrijkwam voor eigen wensen en door het succes van de nieuwe premier, die in 1995 in een geruchtmakende toespraak in de Rode Hoed ‘de ideologische veren’ liet vallen.

Een nieuwe Kok leek opgestaan. De gemelijke introvert van de vorige periode leidde nu de ploeg met tact en zelfs (droge) humor. Hij was sterker geworden door alle eerdere tegenslag en voelde zich vrijer zonder de bemoeizuchtige Lubbers (van wie hij overigens veel had geleerd, zoals hij ruiterlijk erkende).

Bolkestein schitterde (in de Tweede kamer) menigmaal in het politiek-intellectuele debat, maar vormde geen praktische bedreiging. Lastiger waren de veeleisende PvdA-fractieleider Jacques Wallage en het steevaste geruzie tussen VVD-minister Gerrit Zalm en PvdA-minister Ad Melkert.

Het kabinet kende blutsen (Srebrenica, diverse affaires en een aftredende staatssecretaris), maar aan het eind van zijn eerste premierschap werd Kok alom geprezen. Hij kreeg breed vertrouwen (eigenlijk nog het schraalst bij vroegere fans van Den Uyl) en wist dat in een ruime verkiezingsoverwinning (1998) - zijn eerste - om te zetten.

Minister president Kok praat met VN-militairen in het VN-Kamp Pleso. De soldaten maakten de inname mee van de moslimenclave Srebrenica door de Bosnische Serviërs en werden ruim een week door eenheden van generaal Mladic in gijzeling gehouden. Beeld ANP

Paars werd geprolongeerd (zonder Bolkestein en Wallage), maar Koks tweede kabinet kreeg toch minder waardering. Het economische getij liep af en veel mensen begonnen paars én Kok nogal saai te vinden. De premier - fervent Europeaan - kreeg wel in het buitenland steeds meer gezag en waardering.

Een ridicule kabinetscrisis in de Eerste Kamer (Nacht van Wiegel) werd voorjaar 1999 snel opgelost. Kok bleek een goede crisismanager, ook bij de problemen rond prinses Máxima Zorreguieta en haar Argentijnse vader met een kwalijk verleden, die dan ook bij het kroonprinselijk huwelijk (februari 2002) werd geweerd.

Kok’s politieke antenne stond hier feilloos afgesteld en hij stak veel energie in gesprekken met het aanstaande bruidspaar om duidelijk te maken dan van een verloving alleen sprake kon zijn als vooraf vaststond dat Zorreguieta bij het beoogde huwelijk afwezig zou zijn. Dat ging niet zonder slag of stoot, maar toen de gewenste uitkomst was bereikt, zo vertelde Kok later in een moment van opluchting, maakt hij met zijn vrouw Rita ‘een rondedansje’ door de woonkamer.

Kok was de derde sociaal-democratische premier die de monarchie uit netelige problemen hielp, na Drees (Greet Hofmans-affaire) en Den Uyl (Lockheed). De monarchie heeft door de geschiedenis heen veel te danken gehad aan ‘rode beschermers’, concludeerde staatsrechtgeleerde en PvdA-senator Joop van den Berg.

De opstand der burgers

Kok vond dat hij het ontslag van zijn kabinet moest aanbieden na het ontluisterende NIOD-rapport over de val van Srebrenica, ook al stond de datum van de volgende stembusgang al vast. De PvdA-premier kreeg lof voor zijn besluit om bij de verkiezingen van 2002 terug te treden ten gunste van kroonprins Melkert. Hij riskeerde geen derde periode - die voor Lubbers zo slecht had uitgepakt - en dat besluit werd als teken van kracht en wijsheid beschouwd. Bij zijn vertrek uit de politiek was de stemming in het land lichtelijk anti-paars, protestpartijen scoorden hoog en Melkert kreeg het zwaar voor de kiezen.

Paars had de financiële gezondmaking van de kabinetten-Lubbers wel voltooid en redelijk op de winkel gepast, maar er werd ook gemopperd over de kwaliteit van onderwijs, gezondheidszorg (wachtlijsten), openbaar vervoer en openbare veiligheid. Had Kok niet te passief geregeerd, ook in vergelijking met de opbouwer Drees?

Zijn politieke afscheid viel aldus samen met de opstand der burgers, eerst onder Pim Fortuyn, gevolgd door Rita Verdonk en de PVV van Geert Wilders. Ze waren Kok een gruwel. Zelf kreeg hij daarna kritiek omdat hij als commissaris bij ING forse beloningen voor de top accordeerde, terwijl hij als premier nog de ‘exhibitionistische zelfverrijking’ scherp had veroordeeld. Hij zei later dat hij voor een ‘duivels dilemma’ had gestaan.

Wim Kok is in gedachten tijdens de terugreis naar Sarajevo in een Chinook helicopter. Beeld ANP

Maar overheersend was de waardering. Hij werd benoemd tot minister van Staat en liet bij tijd en wijle nog, spaarzaam maar doelgericht, zijn mening over politiek en maatschappij horen. Zo gaf hij op een avond bij Pro Demos in 2016 zijn mening over het kabinet-Rutte II, van VVD en PvdA. Dat was ‘overhaast’ tot stand gekomen en had, gelet op de grote hervormingen waarvoor het stond, beter een meerpartijen-kabinet kunnen zijn, aldus Kok.

Wim Kok was een harmonieus en technisch bekwaam bestuurder. Hij was eenzijdiger dan grote voorgangers, vooral omdat hij het democratische debat met het land en zijn partij schuwde. Zijn stijl was eerder wat regentesk, zij het in fluwelen verpakking.

PvdA’ers hadden reden tot klagen omdat hij vanuit het midden regeerde, met weinig ruimte en belangstelling voor linkse idealen en toekomstverwachtingen. Aan de andere kant: Kok maakte de PvdA regeringsgeschikt, financieel solide en in zijn tijd dominant, ondanks veel beleidsmatige tegemoetkomingen aan de VVD.

De jongen uit de armoedige polder werd na alle tegenwind een sterke en sobere minister-president met een hart voor verschoppelingen in de wereld. Een geknipt regeerder voor een periode waarin de politieke strijd op een laag pitje stond. Bij al zijn beperktheden was Wim Kok een karaktervol premier van formaat.