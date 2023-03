Wim de Bie speelde meer dan Kees van Kooten de moralist

Wim de Bie in 2005. Beeld ANP / Harry Meijer

Op 22 maart was het 25 jaar geleden dat er een eind kwam aan een televisietijdperk: Kees van Kooten en Wim de Bie hielden ermee op. Ze hadden er 25 jaar tv-uitzendingen op zitten, met programma’s als Het Simplisties Verbond, Koot en Bie en Keek op de week, en ze waren klaar, vond het duo. Maandag overleed Willem Philippe de Bie op 83-jarige leeftijd in Den Haag.

Hij had een prachtige sketch kunnen spelen over een oudere tv-komiek die de dood voelt naderen: geen scène waarbij je je op de knieën had geslagen van het lachen, maar meer eentje vol weemoed waar je toch om moest glimlachen, met aan het eind misschien een lichte woedeaanval vanwege de onzinnigheid van het sterven.

Over de auteur

Bert Wagendorp is columnist van de Volkskrant en schrijver.

Van Kooten en De Bie waren een legendarisch en onverbrekelijk duo, groter dan de som der delen. Hoewel ze ook afzonderlijk actief waren, hoorden ze bij elkaar als Laurel & Hardy en Bram & Freek.

Ze bestonden en de verwachting was dat ze altijd zouden blijven. En als ze ermee zouden stoppen, wat je toch niet mocht uitsluiten, hadden we altijd nog de kleurrijke types die ze tot leven hadden gewekt. Wim de Bie splitste zich af in Otto den Beste, voormalig leraar Duits met z’n Goethe-citaten, Meneer Foppe, Gé Temmes (de broer van Arie), Aad van der Naad, Thea Ternauw en Hans van der Vaart, burgemeester van Juinen – de lijst is lang.

Als Wim de Bie een paar laarzen aantrok en losging in plat Haags, wérd hij Tedje van Es, de kompaan van F. Jakobse. Dat hij er lol in had een fout type te spelen bleek uit alles, De Bie was nooit grappiger dan in die rol. Maar misschien was hij wel het meest de zwerver Dirk, die ook flink kon tekeergaan, maar die niks moest hebben van de strengheid van Wim de Bie en liever een pilsie ging drinken met Van Kooten. Via Dirk leek De Bie zichzelf te corrigeren. Ook onvergetelijk: Gijsbert van der Kolk, directeur van de Schoenorama en sponsor van Karel van Loenen, profwielrenner.

Wim de Bie speelde – misschien was hij het ook – meer dan Van Kooten de moralist. Waar Kees van Kooten altijd een beschermend laagje ironie aanbracht in zijn rollen, kon De Bie stevig en ondubbelzinnig en zonder dat hij de indruk wekte een rol te spelen, tekeergaan tegen alles en iedereen die zijn irritatie had gewekt.

Wim de Bie bleek al die uiterst succesvolle jaren erg goed in het zich onttrekken aan de vloek van de roem. Kees van Kooten trad vanwege een parallelle carrière als schrijver en tekstdichter vaker naar buiten en leek daar ook meer plezier aan te beleven. De Bie slaagde erin redelijk anoniem te blijven, al schreef ook hij boeken.

Maar weinig mensen kenden de echte De Bie, niet die van Van Kooten en De Bie en 1001 typetjes. De echte De Bie vond dat wel zo aangenaam. Hij bleef actief, met het weblog Bieslog en daarna met Bies Warboel Podcast, niet om in beeld te blijven, meer vanuit een fascinatie met het nieuwe medium internet.

Het eind van het duo betekende niet het eind van de vriendschap, die was veel sterker dan de zakelijke band. Kees van Kooten en Wim de Bie hadden nog bijna dagelijks contact, en regelmatig reed Van Kooten naar Den Haag om op bezoek te gaan bij De Bie – de Haagse jongetjes waren nooit gestorven.