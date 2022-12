Willy’s Vet recyclet wekelijks 27 duizend kilo frituurvet en bedient als ‘vetboer’ ook oliebollenbakkers

Chris Buijtenhek van inzamelbedrijf Willy’s Vet levert tonnen af bij oliebollenkraam Zelfgebakken in Mijdrecht om frituurvet te kunnen recyclen. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Halfleeg, constateert Chris Buijtenhek (37), eigenaar van inzamelbedrijf Willy’s Vet, als hij de bak van de kanariegele container opent. Het is de bedoeling dat omwonenden bij dit particuliere inleverpunt, naast het gebouw van de vrijwillige brandweer in Vinkeveen, hun gebruikte frituurvet lozen. Ondanks het feit dat deze enigszins verscholen ligt, denkt Buijtenhek dat mensen in de weken na Oud en Nieuw de bak wel zullen vinden. ‘Want dan wil iedereen zo snel mogelijk van zijn oliebollenvet af.’

Het is wellicht ijdele hoop, want uit onderzoek van de Unie van Waterschappen blijkt dat 40 procent van de Nederlanders frituurvet door de wc of gootsteen spoelt. En juist rond deze tijd, als oliebollenbakkers thuis in de weer gaan om de perfecte bol te bakken, zorgt dat voor problemen. De vettige massa stolt namelijk in rioleringsbuizen, gemalen of bij de waterzuiveringsinstallaties. De verstoppingen die daardoor ontstaan, kosten de waterschappen jaarlijks miljoenen euro’s. Dat bedrag komt vervolgens via de waterschapsbelasting bij elk huishouden op de mat.

Oorsmeer

‘Door de goot mogen alleen de drie p’s zeg ik altijd: poep, plas en papier’, somt Tim Leeuwerke van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht op. ‘Vet doet in rioolbuizen hetzelfde als in een pan op het aanrecht. Het wordt een dikke boterachtige koek, die uiteindelijk alles verstopt.’ Het is beter, zegt hij, om je pan met een papiertje schoon te vegen en grote hoeveelheden vet in een fles op te vangen.

De oliebollenbakker doet er goed aan om zijn vet in te leveren bij een van de honderden inzamelpunten die er in Nederland zijn, en die onder andere door Buijtenhek worden geleegd. In zijn loods in Mijdrecht staan 27 rijen met blauwe 150-litervaten vol vet. Ze komen overal vandaan, uit sushirestaurants, voetbalverenigingen en particuliere inzamelpunten. Per week zamelt Willy’s Vet 27 duizend kilo gebruikt frituurvet in door heel Noord-Holland.

Buijtenhek is sinds vijf jaar eigenaar van Willy’s Vet (een bedrijf vernoemd naar gemeenteambtenaar Willy die hobbymatig vet inzamelde) en weet alles van zijn product. Als hij een van de vaten opent, waarin een substantie drijft die nog het meest van oorsmeer wegheeft, doopt hij zijn vinger erin en neemt een lik. ‘Deze komt van een snackbar’, concludeert hij. ‘Dat proef je zo. De Chinees smaakt anders.’

Zelfgebakken

Nadat het vet is ingezameld, gaat het naar een volgend bedrijf om er biodiesel van te maken. ‘Nederlandse benzine en diesel aan de pomp bestaan voor een deel uit biodiesel’, legt Frans Claassen uit van MVO, de ketenorganisatie van oliën en vetten. ‘Biodiesel wordt voor 98 procent van frituurvet gemaakt.’ Daarom is frituurvet inleveren volgens hem goed voor het milieu. De inzamelpunten, veelal sportverenigingen en scholen, krijgen er bovendien een kleine vergoeding voor.

In deze tijd van het jaar is Buijtenhek extra druk met het ophalen van frituurvet, mede omdat hij een speciale groep aan zijn klantenbestand toevoegt: de oliebollenbakkers. Donderdag rijdt hij, zoals wel vaker, naar een van hen om een leeg vat te brengen.

De tonnen van Willy's Vet worden afgeleverd bij Zelfgebakken in Mijdrecht. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De oliebollenbakkers van oliebollenkraam Zelfgebakken hebben het druk als het lege vat arriveert. Bij de skihut lopen liefhebbers van oliebollen, krentenbollen, appelbeignets, roomhoorntjes, berlinerbollen en boerenjongens af en aan. In de partytent achter de kraam wordt de hele nacht doorgebakken. ‘Mevrouw, we hebben nu echt geen tijd om uw vragen te beantwoorden’, zegt eigenaar en oliebollenbakker Danny tegen de verslaggever, terwijl hij voor een klant tien krentenbollen in een zak prikt. ‘Kom in januari maar terug’, raadt zijn collega aan. Alleen al op Oudjaarsdag gebruiken ze daar duizend liter arachideolie, kan ze in alle haast nog vertellen.

Airfryer

De klanten van de Zelfgebakken zijn geen van allen thuisbakkers. De airfryer blijkt in trek. Dat is ook het geval in het gezin van Jan van den Broek (48), die het schoonmaken van een frituurpan maar een vies klusje vindt. Hij heeft daarom net bij Zelfgebakken twintig oliebollen besteld. Zijn zoon Ilias (8) gaat daarvan de helft opeten, schat hij in. Diens oudere zus Philène (10) houdt het bij vijf, ‘als ik van tevoren niet te veel andere dingen eet’.

In de auto terug doet Buijtenhek zijn beklag over de opkomst van de airfryer. Smaakt nergens naar, vindt hij. Zijn vrouw had enige tijd geleden een airfryer gekocht, maar die is tijdens een verhuizing op mysterieuze wijze verdwenen. Buijtenhek, in een onvervalst Amsterdams accent: ‘Ik zei tegen haar: Hoe kun je nou een airfryer kopen als je getrouwd bent met een vetboer?’