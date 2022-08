Willen Israëliërs naar de Trumphoogte verkassen? ‘Zijn naam is zéker niet waarom we hier wonen’

De naam van Trump staat in glimmende gouden letters bij de ingang van het dorp Trump Heights, op de Golanhoogte Beeld Elisa Maenhout

Nee, ze heeft niet speciaal iets met Trump, zegt Noa Aviad (38). ‘Hij heeft goede dingen gedaan voor ons land, maar zijn naam is zéker niet de reden dat we hier zijn gaan wonen. We zochten de rust, de nabijheid van de natuur, en de saamhorigheid van een kleine gemeenschap. Dat dit dorp naar Donald Trump is vernoemd, nou ja, dat is gewoon zo.’

Het zijn grote, glimmende, gouden letters die aankondigen dat je bij de nederzetting Trumphoogte (‘Trump Heights’), een klein dorp in het noorden van Israël, bent aangekomen – zoals bekend de manier waarop de voormalige president van de Verenigde Staten zijn naam graag bij een vastgoedproject ziet staan.

Het was een cadeautje van zijn goede vriend Benjamin Netanyahu, de voormalige premier van Israël, om deze naam aan een nederzetting op de Golanhoogte te verbinden: Trump had het gebied, dat in 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog op Syrië is veroverd en door de hele wereld als bezet gebied wordt beschouwd, in 2019 als ‘onlosmakelijk deel van Israël’ erkend. Daar wilde Netanyahu hem graag voor bedanken.

Illegale nederzetting

Het was indertijd een leeg gebaar. Volgens internationale wetgeving is Trumphoogte een illegale nederzetting, en het ging niet eens om een nieuw project. In 1991 was er al een poging gedaan op deze plek een dorp te stichten, toen nog met de naam Beruchim, maar bijna niemand wilde zich er vestigen. Er waren een paar oude, Russische immigranten die de sprong hadden gewaagd, en die woonden in kleine, bouwvallige huisjes.

Noa Aviad met haar dochters op de veranda van haar huis. Ze is dolgelukkig dat ze naar Trump Heights is verhuisd. Beeld Elisa Maenhout

Maar sindsdien is er toch nieuw leven naar Ramat Trump getrokken, zoals het dorp in het Hebreeuws heet. Een kleine twintig gezinnen hebben zich er ondertussen gevestigd, en volgens Aviad is het leven goed. ‘De gemeenschap is erg hecht’, vertelt ze, terwijl haar dochters (5 en 7 jaar oud) in de tuin tussen het wasgoed spelen dat aan een lijn wappert. Er is schaduw van zacht ruisende bomen, een hangmat, en heel veel kinderspeelgoed. ‘Mensen helpen elkaar met kleine zaken, zoals de opvang van de kinderen, en organiseren samen de grote zaken, zoals de uitbreiding van het dorp. Want het is pionieren: we moeten alles zelf opzetten. Een school bijvoorbeeld, daar zijn we nu druk mee.’

Niet iedereen begreep dat Aviad vorig jaar met haar gezin deze kant op trok, maar zelf noemt ze het ‘de beste beslissing ooit’. ‘Het is een fantastische plek om te leven. De kinderen hebben ruimte, en we genieten dagelijks van de prachtige natuur.’

Ontwikkelingsplan

De Israëlische regering wil niets liever dan dat vele gezinnen het voorbeeld van Aviad zullen volgen. Er komen veel toeristen, maar na een korte vakantie haasten zij zich weer naar huis. Daarom is er dit jaar een ontwikkelingsplan opgetuigd: er wordt 285 miljoen euro uitgetrokken om een aantal nieuwe nederzettingen te stichten, maar vooral om te investeren in toerisme, technologie- en duurzame energieprojecten, zodat er werk komt voor de nieuwe inwoners.

Want dat is wel een probleempje in dit gebied: er zijn wat banen in de landbouw en in het toerisme, maar verder is er helemaal niets te doen. Een baan elders is lastig: het is twee uur rijden voordat je weer in stedelijk gebied komt. ‘Je moet een beetje creatief zijn’, erkent Aviad glimlachend. ‘Mijn man, bijvoorbeeld, is ondernemer in de bouw, dus wij komen er wel.’

Op dit moment wonen er zo’n 53 duizend mensen op de Golanhoogte, onder wie 27 duizend Joodse kolonisten. De rest bestaat uit Arabisch sprekende minderheden, zoals druzen (24 duizend) en alawieten (tweeduizend). Wat betreft de voormalige premier Naftali Bennett, die het plan eerder dit jaar presenteerde, wordt het aantal kolonisten zo snel mogelijk ‘verdubbeld, en daarna nog een keer verdubbeld’.

De burgemeester van het druzendorp Buqata, Abas Abu Awad, samen met zijn vrouw op zijn kantoor. Beeld Elisa Maenhout

En dat terwijl het gebied dus eigenlijk van Syrië is. Maar vanwege de strategische plek (het vormt een buffer tegen mogelijke aanvallen vanuit Syrië), en de toegang tot de oevers van het meer van Galilea (Israël is voor een groot deel afhankelijk van dit gebied voor zijn watervoorziening) piekert de regering er niet over om het terug te geven. De internationale gemeenschap oefent weinig druk uit – er werd hooguit beetje voor de vorm gesputterd toen Trump de Golanhoogte als deel van Israël erkende.

‘Ontwikkeling is welkom’, zegt Abas Abu Awad, de burgemeester van het druzendorp Buqata. De sfeer is hier totaal anders dan in Ramat Trump: veel verkeer in de straten, rommelige winkeltjes, oude stenen huizen. Abu Awad gelooft dat de investeringen niet alleen de kolonisten ten goede zullen komen, maar ook zijn eigen gemeenschap. ‘We rijden over dezelfde wegen, en zullen werken voor dezelfde bedrijven. De regering heeft eerder fors in dit gebied geïnvesteerd, en daar zijn we alleen maar beter van geworden.’

Israëlische identiteit

Vroeger klonk hier een ander geluid: in 1981, toen Israël de Golanhoogte formeel annexeerde, verbrandden druzen nog publiekelijk hun verplichte Israëlische identiteitskaarten. De band met Syrië bleef sterk, want aan de andere kant van de grens wonen broers en zussen, ooms en tantes, neven en nichten, en de wens bleef bestaan dat ze elkaar op een dag weer in de armen konden sluiten.

Maar de huidige oorlog in Syrië heeft de situatie veranderd, en Israël is daar handig op ingesprongen. ‘Vroeger gingen duizenden jonge druzen nog steeds voor hun studie naar Syrië, maar dat is voorbij’, vertelt Salman Suleiman Faridi, een vriend van de burgemeester. ‘Ze gaan nu naar Tel Aviv en Haifa.’ En terwijl mensen die voor de Israëlische nationaliteit kozen vroeger als verraders werden beschouwd, is dat nu veel normaler geworden. ‘We zien hoe de oorlog het leven van onze familieleden verwoest’, zegt Faridi. ‘Natuurlijk is het niet ideaal, de situatie is complex, maar in Israël kunnen we een goed leven leiden. Zeker jongere druzen, die Syrië alleen uit verhalen kennen, denken: ‘Hier zitten we beter.’’