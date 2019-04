Willem Vissers: ‘Ronaldo is door een stel Amsterdamse rotjochies op z’n nummer gezet. Dit maak ik nooit meer mee’

Frenkie de Jong viert de overwinning van Ajax op Juventus. Beeld AFP

Was het na de klinkende overwinning van Ajax op Juventus nog lang onrustig in Turijn?

‘Het moeilijkste is om na zo’n wedstrijd weg te komen bij een stadion. Je hoopt maar dat er wat taxi’s staan. Een kwartier voor sluitingstijd stapten we naar binnen bij een kroeg, er was bijna niemand meer, gelukkig was de barman wel zo goedhartig om nog een grote pils in te schenken. Als sportjournalist hoop je op wedstrijden die je je hele leven blijft onthouden, daar hoort deze wel bij. Door alle financiële middelen hebben Engeland, Spanje en Italië zoveel afstand genomen van de clubs in kleinere landen dat niemand had verwacht dat we dit nog konden bereiken. Dit maak ik nooit meer mee. De laatste keer dat we de Champions League wonnen, was bijna vijfentwintig jaar geleden. Over nog eens vijfentwintig jaar zit ik in huize Weltevree.’

Hoe was de sfeer na de wedstrijd?

‘De uit-supporters moeten altijd langer in het stadion blijven, zodat het buiten niet tot confrontaties kan komen met de Italianen. Dan zie je pure blijdschap. Spelers die naar het vak gaan, hun shirt uittrekken, de buikschuiver van Mark Overmars, de trotse directeuren die in 1995 nog in het team speelden. Dat is eigenlijk het leukste van de wedstrijd.’

De buikschuiver van Overmars. Beeld BSR Agency

Hoe reageerden de Italianen?

‘Juventus wilde de Champions League heel graag winnen. De grote Ronaldo is speciaal voor die missie naar Turijn gekomen en dan wordt hij door een stel rotjochies uit Amsterdam op z’n nummer gezet. De supporters waren een beetje onthutst dat ze zo zijn weggespeeld. Toen tien minuten voor tijd bleek dat Juventus het waarschijnlijk niet zou redden, waren sommige supporters snel weg. De mensen van Juve die wél bleven, hebben heel sportief voor Ajax geklapt. Omdat ze van sport houden, kunnen ze ook genieten van de tegenstander. Je hebt winnaars en verliezers in de sport; het is een kunst als je groot kunt zijn in verliezen. ’

De Italiaanse kranten sparen Juventus niet, Ajax is ‘grande’: een overzicht van buitenlandse media (met als bonus: hoe het internet reageerde op de overwinning van Ajax)

This Ajax team is absolutely mental. They go to places like Madrid, Munich or Turin and play like it is a home game vs a relegation fighting team. Here are some clips that show just that! pic.twitter.com/lLh8mrVsPL Tiago Teixeira

Kun je jouw eigen voorkeur voor een club nog wegcijferen bij zo’n wedstrijd?

‘Ik krijg weleens te horen dat ik te positief schrijf over Ajax. Ik ben geen supporter van Ajax, maar ik hou van mooi voetbal, ook als dat wordt gespeeld door FC Bal-op-het-dak. Ik wil ontroerd raken, dingen zien waarvan ik zeker weet dat ik ze zelf niet kan. Als Juventus zo had gespeeld als Ajax gisteren, dan had ik van Juventus genoten. Ik stond in het persvak en na afloop schreeuwde een verslaggever van de Amsterdamse zender: ‘Jullie zijn fucking helden!’ Ja, die staat er iets dichter op. Ik schreeuw niet, maar ik gun het Ajax wel, omdat ik hou van de underdog.’

Ruiken de Amsterdamse supporters na deze wedstrijd de overwinning?

‘Ik stond nog even voor mijn appartement te genieten van de Italiaanse lente toen voorbijgaande groepjes mensen tegen me aan begonnen te lullen. Ze waren super blij en verrast, maar Ajax-supporters hebben nooit een gebrek aan zelfvertrouwen, dat maakt ze soms ook gehaat. Die geloven nu overal in, in God en Allah tegelijk.’

En wat denk jij; wint Ajax de Champions League?

‘Ik kan het me nog steeds niet voorstellen. Ik denk dat ze in de halve finale een goede kans hebben tegen Manchester City of Tottenham, maar ik zie nog niet gebeuren dat ze in de finale winnen tegen Barça. Maar dat verwachtte ik ook niet van de kwartfinale, dus misschien moet je ook niet te veel waarde hechten aan mijn voorspellingen.’