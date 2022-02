Willem Vissers over het vertrek van Marc Overmars bij Ajax: ‘Er moet in korte tijd veel aan het licht zijn gekomen’

Beeld ANP

Zondagavond maakte Ajax bekend dat Overmars vertrekt omdat hij grensoverschrijdende berichten heeft gestuurd naar vrouwelijke collega’s. Wat is er precies naar buiten gekomen?

‘Ik was zondagavond nog wakker toen het persbericht van de club werd voorgelezen bij het televisieprogramma Studio Voetbal. Het bericht kwam voor mij als een grote verrassing. Marc Overmars was twee weken geleden nog voor een nieuwe termijn benoemd als directeur voetbalzaken. Hij zou tot 2026 blijven. Er moet dus in een hele korte periode veel aan het licht zijn gekomen.

‘Ik vond het moment waarop de club met het bericht kwam, pas na half twaalf ’s avonds, opvallend. Mogelijk heeft het iets te maken met media die boven op deze zaak zitten. Zo schrijft NRC maandag dat ze al langer de omgangscultuur bij Ajax onderzoeken en in de loop van de dag met meer achtergronden komen. Het kan natuurlijk zijn dat Ajax de vlucht naar voren heeft genomen.’

Zondagavond ging de club niet in op de details. Is er inmiddels al meer bekend over wat de vrouwen hebben gemeld?

‘Vanochtend heb ik contact gezocht met Ajax en gevraagd of Overmars zich ook schuldig maakte aan ander grensoverschrijdend gedrag. Daar kreeg ik nog geen antwoord op. We weten in ieder geval dat machtsverhoudingen in deze zaak een rol spelen. Grensoverschrijdende berichten zijn op zichzelf al ernstig genoeg, maar het wordt nog problematischer als degene die ze stuurt een belangrijke machtige persoon is.

‘Binnen Ajax was Overmars zo iemand. Hij is een van de directeuren: er is nauwelijks iemand die hoger op de ladder staat dan hij. Zijn invloed is groot, als hij zijn macht inderdaad misbruikt, kan hij vrouwelijke collega’s flink onder druk zetten.’

Dit is een van de eerste zaken van grensoverschrijdend gedrag binnen een betaaldvoetbalorganisatie. Is dit het topje van de ijsberg?

‘De voetbalwereld is de afgelopen decennia flink veranderd. In de jaren negentig, toen Overmars zelf nog voetballer was, was het voetbal vrijwel uitsluitend een mannenwereld. De bestuurders waren mannen, de voetballers waren mannen en de meeste andere personeelsleden van clubs waren mannen.

‘Bij het huidige Ajax werken inmiddels veel vrouwen. De club heeft een vrouwelijke financieel directeur, op elke afdeling werken vrouwen en er is een professioneel vrouwenelftal. Dat geldt ook voor veel andere profclubs. Het betekent dat de werkvloer verandert: dit soort gedrag kan vaker voorkomen.

‘Wellicht dat de berichtgeving rond The Voice de reden was dat deze vrouwen het durfden te melden. Wie weet was dit anders niet naar buiten gekomen. Het belangrijkste wat Ajax, en andere clubs, moeten doen, is zich afvragen hoe ze de werkomgeving veiliger kunnen maken.’

Overmars was de afgelopen jaren met Ajax zeer succesvol als voetbaldirecteur maar trad weinig op de voorgrond. Wie is hij?

‘Hoewel ik de voetbalwereld al dertig jaar volg, ken ik hem eigenlijk niet heel goed. De afgelopen jaren staat hij vooral bekend als een heel ingetogen man die weinig interviews geeft. Als directeur van Ajax maakte hij weleens gebruik van de mediakanalen van de club om iets te vertellen over transferzaken. Verder hoorden we weinig van hem.

‘Ik heb hem maar een paar keer gesproken. In de jaren negentig was hij een ontzettend populaire topspeler bij Ajax. Hij was een kleine snelle voetballer met veel zelfvertrouwen. Hij kwam op in de tijd dat voetballers echt sterren werden. Hij was een van de eerste vrouwenidolen van Ajax en kreeg postzakken vol brieven.

Wat voor gevolgen heeft Overmars’ vertrek voor Ajax?

‘De club moet zich eerst bekommeren om de getroffen vrouwen. Voor hen zijn de gevolgen het grootst en het ernstigst. Bovendien moet het bestuur ervoor zorgen dat meer slachtoffers zich melden, mochten die er zijn.

‘Voor het voetbal zal het vertrek van Overmars vermoedelijk niet direct gevolgen hebben. Maar op lange termijn voorzie ik wel degelijk problemen. Overmars was de architect van het succes van Ajax. Door slim aan- en verkoopbeleid van spelers bouwde hij samen met coach Erik ten Hag een ijzersterk team. Ten Hag denkt al langer na om te vertrekken als er een mooie club voorbij zou komen, die verleiding zal nu nog groter zijn.

‘Daarnaast is er natuurlijk imagoschade. Dit nieuws gaat de hele wereld over. Ajax is de grootste club van Nederland, Overmars een van de beste voetbaldirecteuren van de wereld. Het gaat de club tijd kosten om dit te herstellen.’