Willem Engel komt vrij en mag weer op sociale media

Willem Engel, hier samen met demonstranten in Amsterdam.

De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd zondag opnieuw opgepakt, nadat enkele dagen eerder zijn voorlopige hechtenis onder voorwaarden was geschorst. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) had hij deze voorwaarden geschonden.

Drie weken geleden werd Engel ook al aangehouden, omdat hij tussen juni 2020 en december 2021 zeven ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ zou hebben geplaatst op sociale media. Het OM stelt dat die berichten ertoe leidden dat anderen strafbare feiten pleegden of daartoe werden aangezet.

Interview op YouTube

Engels voorarrest werd woensdag 30 maart opgeheven door drie Rotterdamse rechters, onder meer op voorwaarde dat hij zich zou onthouden van ‘uitingen op sociale media’. Toch waren Engel en jurist Jeroen Pols vrijdagavond te zien op het YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waar ze onder andere spraken over zijn arrestatie en lopende rechtszaken. Dat filmpje werd ook verspreid via het Twitter- en Facebookaccount van Videowaarheid, het videoplatform van Viruswaarheid. Op 2 april verschenen daar nog meer gesprekken met Engel.

Het uitingsverbod op sociale media was door de verdediging zelf geopperd, stellen drie andere rechters in de uitspraak van 5 april, maar die schorsingsvoorwaarde is ‘te ruim omschreven’ en beperkt de verdachte ‘te veel in zijn vrijheid’. Als hij in afwachting van zijn proces een strafbaar feit zou plegen, zoals opruiing, wordt hij weer vastgezet.

Nog steeds verdachte

Engel is blij met zijn vrijlating, zei hij bij de rechtbank. ‘Het is fijn dat de rechter inzag dat die speciale voorwaarden om niet op sociale media te gaan veel te ruim waren. Dat kwam eigenlijk neer op een spreekverbod en dus een schending van de vrijheid van meningsuiting.’

Het OM benadrukt dat Engel nog steeds verdachte is en het onderzoek naar hem nog altijd loopt. Los van deze zaak moet Engel 13 juni voor de rechter verschijnen, wegens nog een verondersteld geval van opruiing – via Facebook – en het negeren van een politiebevel tijdens een demonstratie in 2020.