Willem Engel is vrij en mag weer op sociale media. ‘OM opereert onhandig’

Willem Engel, hier samen met demonstranten in Amsterdam. Beeld ANP

Drie weken geleden werd de voorman van Viruswaarheid aangehouden omdat hij in 2020 en 2021 ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ zou hebben geplaatst op sociale media. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat zijn berichten ertoe leidden dat anderen strafbare feiten pleegden of daartoe werden aangezet.

Engels voorarrest werd vorige week woensdag opgeschort door drie Rotterdamse rechters, mits hij zich zou onthouden van ‘uitingen op sociale media’. Toch waren Engel en jurist Jeroen Pols op vrijdagavond te zien op het YouTube-kanaal Café Weltschmerz, waar ze onder meer spraken over zijn arrestatie en lopende rechtszaken. Het filmpje werd ook verspreid via het Twitter- en Facebookaccount van Videowaarheid, het videoplatform van Viruswaarheid.

Dat was in strijd met de afspraken, oordeelde het OM, dat hem zondag liet arresteren. Drie andere rechters beaamden dinsdag dat Engel zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Ze voegden hier echter aan toe dat het uitingsverbod op sociale media de verdachte te veel in zijn vrijheid beperkt, schrapten deze voorwaarde en lieten hem vrij. Als de corona-activist in afwachting van zijn proces een strafbaar feit pleegt, zoals opruiing, wordt hij weer vastgezet.

Media-advocaat: ‘OM opereert onhandig’

Engel is blij met zijn vrijlating, volgens hem kwamen de voorwaarden neer op een spreekverbod. Zijn advocaat Michael Ruperti noemt het optreden van het OM disproportioneel. ‘Ze hebben mijn cliënt in de boeien geslagen, in plaats van hem gewoon te vragen naar het politiebureau te komen. En waarom is hij na de arrestatie van zondag niet verhoord? Hij had kunnen uitleggen dat hij interviews niet zelf op sociale media publiceert, maar dat vrijwilligers dat doen.’

Media-advocaat Jens van den Brink, die geregeld zaken behandelt waarin de vrijheid van meningsuiting centraal staat, kijkt met verbazing naar deze zaak. ‘Ik krijg de indruk dat rechters en het OM zoekende zijn: hoe moeten we omgaan met een figuur als Willem Engel, met zo’n grote achterban? Het is goed dat deze raadkamer heeft vastgesteld dat een spreekverbod te ver ging. Dat eerder zo’n ruim en vaag verbod werd opgelegd, vind ik lastig te begrijpen.’

Van den Brink vindt het OM onhandig opereren door Engel niet in vrijheid zijn proces te laten afwachten. ‘Zeker die tweede arrestatie past precies in zijn straatje; Engel roept al tijden dat er sprake is van censuur. Don’t feed the trolls. Zo maak je een martelaar van iemand, terwijl hij gewoon een dansleraar is zonder verstand van zaken. En het leidt af van waar de zaak echt om gaat: of zijn uitingen gevaar opleveren voor anderen.’

Het OM benadrukt dat Engel nog steeds verdachte is en het onderzoek naar hem nog loopt. Los van deze zaak moet Engel 13 juni voor de rechter verschijnen, onder meer wegens opruiing.