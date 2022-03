Willem Engel blijft nog twee weken vastzitten na arrestatie voor opruiing op sociale media

Willem Engel in december tijdens een anti-coronamars in Utrecht. Beeld Joris van Gennip

Het gaat om zeven berichten, geplaatst in de periode van juni 2020 tot december 2021, waarin sprake zou zijn van opruiing. Dit is het oproepen tot het plegen van een strafbaar feit of geweld. Meer wil het OM niet over de berichten kwijt, omdat het onderzoek nog loopt. Daaruit zouden nog nieuwe uitingen naar voren kunnen komen die het OM als opruiing ziet.

Engel werd woensdag gearresteerd. Volgens Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, is hij daarna onder meer verhoord over vier berichten op sociale media. In een daarvan, uit november 2021, schrijft hij: ‘Het is je plicht, nu vast staat dat de prikjes compleet mislukt zijn, te zorgen voor zoveel mogelijk infecties’, omdat dit bij jongeren geen klachten zou opleveren.

In een andere tweet keert hij zich tegen prikbussen van de GGD: ‘Zorg dat je alle medewerkers fotografeert, voor later zullen we maar zeggen.’ Verder riep hij op om een verzorgingshuis in het Brabantse Goirle te bellen, omdat bejaarde bewoners er zouden worden geïsoleerd. Die kreeg hierop intimiderende telefoontjes, waaronder doodsverwensingen.

Niet de verantwoordelijkheid van Engel, zegt Pols over dat laatste. ‘Hij riep op tot een vreedzame demonstratie. En dat mag overlast veroorzaken, anders is het geen protestactie.’ De jurist van Viruswaarheid vindt dat Engel nooit tot concrete strafbare feiten heeft opgeroepen en zegt niet te geloven dat de rechtsgang eerlijk verloopt.

‘Meneer Engel heeft goed nagedacht over die teksten’, denkt Henny Sackers, hoogleraar strafrecht aan de Radboud Universiteit. ‘Hij heeft niet getweet: ‘Mensen, pak een steen en gooi die naar de eerste de beste overheidsambtenaar’, dat is evident opruiing. Zijn teksten zijn zorgvuldiger gekozen. Het OM zal proberen aan te tonen dat hij toch een grens over is gegaan.’

Waarschijnlijk zijn daarvoor verklaringen nodig van mensen die zeggen door berichten van Engel te zijn aangespoord tot strafbare feiten, verwacht hij. Een zaak van vermeende opruiing waarbij de verdachte zich tot zulke grote groepen volgers richtte als Engel, kan hij zich niet heugen.

De maximumcelstraf voor opruiing is vijf jaar. Volgens de hoogleraar komt het doorgaans niet tot zulke zware straffen. Voorwaardelijke gevangenisstraffen zijn gebruikelijker, vaak met de voorwaarde dat veroordeelden niet opnieuw opruiend gedrag vertonen, zegt hij.

‘Puur moddergooien’

Dat Engel langer blijft vastzitten, komt omdat het OM vreest voor recidivegevaar, zegt een woordvoerder. ‘We kunnen niet uitsluiten dat de verdachte opnieuw berichten op sociale media plaatst waardoor de gezondheid of veiligheid van personen in gevaar worden gebracht.’ Engel heeft momenteel geen toegang tot sociale media.

Dat Engel twee weken langer wordt vastgehouden in deze zaak, vindt Sackers ‘opmerkelijk’, omdat uitingsdelicten als opruiing meestal ‘niet tot de zwaarste delicten binnen het strafrecht behoren’. Maar om de zaak beter te kunnen beoordelen, is het volgens hem wachten op de bewijzen die het OM heeft verzameld.

Het OM begon het onderzoek naar Engel in januari, naar aanleiding van een collectieve aangifte wegens opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging. Initiatiefnemer was Norbert Dikkeboom uit Harderwijk, meer dan 20 duizend mensen ondertekenden de aangifte. Engel noemde de aangifte ‘puur moddergooien’ en de ‘zoveelste lastercampagne’.

Er loopt nog een andere rechtszaak tegen Engel. Op 30 maart staat hij voor de politierechter in Den Haag, waar hij zich eveneens moet verantwoorden voor vermeende opruiing. In een livestream op Facebook opperde hij om agenten te arresteren middels burgerarrest.