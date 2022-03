nieuws

Willem Engel aangehouden op verdenking van opruiing tijdens coronapandemie

Viruswaarheid-voorman Willem Engel is vanochtend aangehouden door de politie in Rotterdam op verdenking van opruiing. Dat laat het Openbaar Ministerie weten in een persbericht. Vrijdag wordt Engel voorgeleid aan de rechter-commissaris.