Willem-Alexander voelt zich thuis in een heel ander Huis ten Bosch dan waar hij als puber woonde

Koning Willem-Alexander is sinds januari terug in het huis in het Haagse bos dat hij als 16-jarige, bokkende prins verliet. ‘Maar het is echt een heel ander huis geworden’, zegt Willem-Alexander vrijdagmiddag tijdens het jaarlijkse persgesprek.

Willem-Alexander betrok Huis ten Bosch met zijn ouders en twee broers in 1981, na de vorige restauratie en een jaar nadat zijn moeder koningin was geworden. Beatrix was druk met haar nieuwe baan, vader Claus werd ziek en Willem-Alexander was ongelukkig. ‘Ik vond mijzelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar vonden wij wel lastig’, zijn de gevleugelde woorden die hij daarover later sprak. In 1983 vertrok hij, halverwege zijn middelbare schooltijd, naar het Atlantic College in Wales.

Nu zegt hij: ‘Natuurlijk zijn er herinneringen aan het verleden, maar ik heb hier maar twee jaar gewoond. Toen ik hier kwam, was ik er nooit eerder geweest. Daarna was het meer het huis van mijn ouders, waar ik af en toe op bezoek kwam.’

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinsessen Alexia, Ariane en Catharina-Amalia tijdens de jaarlijkse koninklijke fotosessie in de tuin van Paleis Huis ten Bosch. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Hoe anders is de situatie nu. De Wassenaarse vleugel van Huis ten Bosch is ingericht als woonverblijf voor Willem-Alexander, Máxima en de drie prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Ieder gezinslid heeft wensen mogen inbrengen. ‘Het is helemaal gerenoveerd, niet zomaar verbouwd, en de tuin waarin wij nu staan is opnieuw aangelegd. Het was even wennen, maar we voelen ons nu erg thuis. We zijn helemaal blij’, zegt de koning.

Nieuwe fase

Het gezin gaat een nieuwe fase in. Die ochtend heeft prinses Ariane afscheid genomen van de openbare Bloemcampschool in Wassenaar. Na de zomer zullen de zussen alle drie op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag zitten. Prinses Amalia gaat al naar de vijfde. Welke kwaliteit springt er uit bij de kroonprinses? Máxima: ‘Zij heeft enorme aandacht voor mensen.’ Willem-Alexander: ‘Ze is zeer empathisch en wat dat betreft geknipt voor haar toekomst.’

Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Natuurlijk zijn er ook vragen over het werk. De foto van koningin Máxima als gezant van de Verenigde Naties met kroonprins Mohammed bin Salman van Saoedi-Arabië resoneert nog na. In Saoedi-Arabië is het voor een vrouw niet mogelijk een bankrekening te open zonder toestemming van een man, heeft u de kroonprins kunnen overhalen deze beperking op te heffen? ‘Daar kan ik niets over zeggen’, antwoordt Máxima, ‘wel dat wij hebben gesproken over de rol die de G20 daarin kan spelen.’

En wat heeft de ophef over de foto met u beiden gedaan? Willem-Alexander: ‘Het was geen verrassing dat die foto er kwam, dat was tevoren goed doorgenomen, zoals de minister-president en minister Blok ook hebben gezegd. Ik vind het fantastisch dat ze de ministeriële verantwoordelijkheid op een heel juiste manier hebben ingevuld en daarover verantwoording hebben afgelegd aan de Kamer.’