Willekeur bij uitdelen coronaboetes: je spreekt af met twee vrienden in het park, mag dat?

Stel: twee vrienden lopen door het park en komen een derde vriend tegen. Ze blijven bij elkaar staan om te kletsen waarbij ze anderhalve meter afstand houden. Is dat verboden? Nee, want een toevallige ontmoeting van drie personen of meer is niet verboden (mits ze anderhalve meter afstand houden).

Stel diezelfde drie vrienden spreken met elkaar af bij een bankje in het park om bij te kletsen, waarbij ze anderhalve meter afstand houden. Mag dat dan ook? Nee, dat mag niet, want een afspraak van drie personen of meer geldt als samenkomst. En samenkomsten zijn verboden.

Het is maar één voorbeeld van hoe vaag het verschil soms is tussen wat wel en niet mag onder de corona-noodverordening. In dit concrete geval is het aan de dienstdoende handhaver (boa of politieagent) om te bepalen of er sprake is van een samenkomst of een toevallige ontmoeting.

Wat de verwarring alleen maar groter maakt, is dat sommige veiligheidsregio’s coulanter met het verbod op samenkomsten omgaan dan andere. In de ene regio worden bijeenkomsten van vier personen oogluikend toegestaan, in een andere regio kan een bijeenkomst van drie al beboet worden.

Na twee maanden ‘intelligente lockdown’ leidt de coronanoodverordening die wordt gehandhaafd door de veiligheidsregio’s nog altijd tot onduidelijkheid. Met name rond het verbod op samenkomsten heerst verwarring. Daarvoor zijn ook de meeste boetes uitgedeeld.

In de achterbak

Zo dachten vijf vriendinnen in Duiven dat ze het goed voor elkaar hadden door met elkaar af te spreken op een parkeerplaats, waar ze ieder in de achterbak van hun eigen auto bleven, meters van elkaar. Niet dus, legt Marleen Oldenhave uit, woordvoerder van het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland die het coronabeleid van het kabinet in concrete maatregelen in noodverordeningen vastleggen. Want zo’n afspraak geldt als een samenkomst. En dat is verboden.

Hetzelfde gold voor een groep studenten die samen buiten zaten te eten. Binnenshuis hoeven ze zich niet aan het afstandgebod te houden, buitenshuis wel. Dat geldt dan weer niet voor leden van een en hetzelfde gezin.

Dat handhavers het zelf soms ook niet precies weten, blijkt uit het voorbeeld van een wethouder in Grave die vijf mensen op bezoek kreeg. Volgens een boa was hij daarmee in overtreding. Dat is niet zo. Het kabinet heeft een oproep gedaan om niet meer dan drie mensen gelijktijdig thuis te ontvangen, maar een gebod is dat niet.

De politie controleert niet tot achter de voordeur, zegt Oldenhave. ‘Of het moet tot excessen leiden.’ Zoals in Arnhem waar de politie begin mei een feestje beëindigde met veertig bezoekers. De organisator kreeg een boete, de bezoekers ontsprongen de dans.

Demonstreren, mag dat?

Onduidelijkheid is er ook over demonstraties. Demonstraties zijn toegestaan onder de noodverordening, mits aangemeld bij de gemeente en betogers anderhalve meter afstand houden. Dat gold niet voor de ‘Bevrijdingsbijeenkomst’ van tweehonderd boeren in de Achterhoek eind april. Dat was geen demonstratie, maar een samenkomst.

Volgens de letter van de verordening hadden de deelnemende boeren allemaal beboet kunnen worden. De dienstdoende agent zag daarvan af omdat iedereen zich keurig aan de anderhalve meter regel hield. Maar dat doet er niet toe, bevestigt Oldenhave. Het was een samenkomst, en dus verboden.

Met een club buiten sporten, kan dat?

De onduidelijkheid zal de komende tijd alleen nog maar toenemen nu ook volwassenen buiten mogen sporten, in ongelimiteerde aantallen. Zolang ze aan het sporten zijn, is er niets aan de hand. Maar blijven de sporten achteraf nog even napraten, dan zijn ze feitelijk in overtreding.

Het samenscholingsverbod heeft hier en daar vage trekjes, erkent Oldenhave. ‘Hoe daarmee wordt omgegaan, is een zaak van de veiligheidsregio’s zelf.’ De regels zijn overal gelijk, maar in de uitvoering heeft elke veiligheidsregio ‘handhavingsruimte’. Die kan dus verschillen. Overigens kunnen burgers die menen dat ze onterecht beboet zijn, altijd nog de gang naar de rechter maken, aldus Oldenhave. ‘Wellicht is er hier en daar wel een boete uitgedeeld die achteraf niet terecht was.’

Grondrechten

De noodverordening grijpt diep in op het openbare leven en staat op gespannen voet met sommige grondrechten, zoals het recht op samenkomsten. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s zijn zich daarvan bewust, zegt Oldenhave. ‘De noodverordening is bedoeld voor noodsituaties. Maar die duurt nu al acht weken.’

Het kabinet werkt momenteel aan een wet om de regels juridisch te formaliseren. De burgemeesters juichen dat toe, aldus Oldenhave. ‘Hoe eerder hoe beter, wat het Veiligheidsberaad betreft.’

Voorbeelden van corona-incidenten -Op 30 april houden tweehonderd boeren in de Achterhoek een lichtactie waarbij ze het symbool van de vrijheid uitbeelden. Agenten laten de actie doorgaan en delen geen boetes uit. ‘Want iedereen hield zich aan de 1,5 meterregel’, aldus een politiewoordvoerder. -Twee jongens staan met hun fiets in de rij voor een supermarkt in Groesbeek. Een vriend op een scooter stopt tussen hen in. Een langskomende boa ziet dat. De jongen op de scooter gaat er vandoor. De twee jongens die blijven staan krijgen een boete. -Vijf vriendinnen maken een afspraak om elkaar te zien. Ze parkeren hun auto’s op een parkeerterrein, meters uit elkaar, en praten met elkaar vanuit hun achterbak. Van een handhaver krijgen ze alle vijf een boete van 390 euro. -Een meisje van 15 uit Ooij bij Nijmegen komt op een wandeling door het park twee vriendinnetjes tegen. Ze gaan aan een picknickbank zitten, zo ver mogelijk van elkaar. Een langskomende boa geeft ze alle drie een boete. -Begin mei stuiten handhavers van de gemeente Zundert op een busje met buitenlandse arbeiders die te dicht op elkaar zitten. Het bedrijf dat de bus laat rijden, krijgt een boete van 4000 euro. -Begin april wordt bij Venlo een touringcar met dertig tot veertig (buitenlandse) seizoenarbeiders van de weg geplukt. Alle inzittenden krijgen een boete. Het uitzendbureau spreekt van ‘interne fout’ en belooft alle boetes te betalen. -Wethouder Rick Joosten van Grave houdt op 24 april een bbq in zijn tuin. Hij heeft drie gasten uitgenodigd. Nadat één gast is vertrokken, komen er nog drie anderen op bezoek. Buurtgenoten bellen de politie. Volgens twee opgetrommelde boa’s is de wethouder in overtreding. Joosten krijgt een waarschuwing. -Half april houdt de politie in Vlaardingen een touringcar staande met arbeidsmigranten. De vijftien inzittenden én het betrokken uitzendbureau krijgen een boete. -De politie van Oud-Beijerland bekeurt op Koningsdag 48 jongeren die met veel kabaal het jaarlijkse Luilak-feest vieren. De Truckersrit in Strijen, een parade met tractoren en oranje versierde personenauto’s later op de dag, wordt wel toegestaan. Beide dorpen behoren tot dezelfde veiligheidsregio (Zuid-Holland Zuid). -Burgemeester Peter Snijders van Zwolle verbiedt op 24 april een demonstratie van Pegida. ‘Samenkomsten met drie of meer personen in de openbare ruimte zijn verboden, daarbij is voor betogingen geen uitzondering gemaakt’, schrijft de gemeente in een persverklaring. Volgens de burgemeester heeft hij de betoging verboden ‘in het belang van de bescherming van de gezondheid’. -Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag staat een niet-aangemelde demonstratie tegen alle beperkende coronamaatregelen op 5 mei wel toe. Dat gebeurt op een aangewezen locatie en op voorwaarde dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. De betoging van rond driehonderd mensen loopt uit de hand, onder meer omdat betogers zich niet aan de voorgeschreven afstand tot elkaar houden. De politie houdt zo’n tachtig mensen aan. -Op zaterdag 9 mei maakt de politie in Nijmegen een einde aan een rit van dertig peperdure Mercedes-sportwagens die in optocht achter elkaar aan rijden. De rijders worden gemaand ieder hun eigen weg te gaan. Volgens de politie had de tocht een georganiseerd karakter en is er dus sprake van een verboden samenkomst.