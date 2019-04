‘Wilhelmina overwoog nazi’s een uitweg te bieden in ruil voor vrijlating Belgische koning’

Wilhelmina zou daarom in maart 1945 aan minister Eelco van Kleffens hebben gevraagd om via het Vaticaan ‘af te tasten’ of hoge nazi’s een vluchtweg kon worden geboden in ruil voor de vrijlating van de Belgische koning en zijn familie. Volgens Trouw blijkt dat uit een bundel met originele oorlogsdagboeken van Van Kleffens, die vandaag verschijnt onder de titel: ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’.

Wilhelmina ondernam haar actie na een gesprek met de Belgische koningin-moeder Elisabeth, die zich grote zorgen maakte over het lot van haar familie. Over dat gesprek is overigens al wel eerder geschreven, zegt historicus Michael Riemens in de krant. Wat er uiteindelijk met het verzoek is gebeurd, wordt niet duidelijk uit Nederlandse bronnen, zegt hij. Leopold III en zijn gezin hebben de oorlog wel overleefd.

Van Kleffens was tijdens de oorlog een van de weinige leden van het Nederlandse oorlogskabinet met een redelijke vertrouwensband met Wilhelmina. De minister vond de koningin behoorlijk wereldvreemd. De boektitel ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’ verwijst daarnaar.