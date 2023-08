Wildvreemde vrouwen willen met me trouwen zodat ik ze kan meenemen naar waar ik dan ook vandaan kom

Waar lopen de correspondenten van de Volkskrant tegenaan in hun dagelijkse leven? Vandaag: overal in Afrika hoort Joost Bastmeijer dromen over een Europees bestaan, ook in het Senegalese vissersdorp dat vorige maand zeker zestig bewoners verloor tijdens hun overtocht naar Gran Canaria.

‘España, España!’ Op het strand van het Senegalese vissersdorp Fass Boye liggen zo veel kleurrijke, met de hand beschilderde boten dat het even duurt voor ik kan zien wie er naar me roept. Pas als ze op een van de honderden pirogues klimmen, kijk ik in de grijnzende gezichten van drie jonge jongens, ze kunnen niet ouder zijn dan een jaar of 17. In rap Wolof vuren ze een spervuur aan vragen op me af.

‘Ze vragen of je ze mee wilt nemen naar Spanje’, vertaalt chauffeur Maguette, die me vanochtend vanuit hoofdstad Dakar naar dit dorp heeft gebracht. Die vraag is me de afgelopen jaren al ontelbaar vaak gesteld. Jongens die me op straat staande houden en zeggen dat ze naar Europa willen, wildvreemde vrouwen die met me willen trouwen zodat ik ze mee kan nemen naar waar ik dan ook vandaan kom, het gebeurt zelfs geregeld dat ouderen vragen of ik geen baan voor ze in Nederland kan regelen.

Over de auteur

Joost Bastmeijer is correspondent Afrika voor de Volkskrant. Hij woont in Dakar, Senegal.

Toch verbaast het me dat de jongens me deze vraag juist hier en nu stellen. Ik ben namelijk in hun dorp om een verhaal te maken over een grote scheepsramp: een houten pirogue die precies lijkt op het vaartuig waarop de jongens nu staan, vertrok meer dan een maand geleden vanaf dit strand. De meer dan honderd opvarenden wilden Europa bereiken door naar de Spaanse eilandengroep Gran Canaria te varen, maar hun boot raakte verdwaald. Zonder benzine dobberden ze een maand rond op open zee, zeker zestig opvarenden overleden door honger en dorst. Iedereen in het dorp kent wel een overleden opvarende.

Stoïcijns

Maar als ik over de scheepsramp begin, kijken de jongens me stoïcijns aan. Er is weinig dat hen hier houdt, zeggen ze, ze moeten geld verdienen voor hun gezin. Het is een echo van een ander verhaal dat ik onlangs optekende in Gambia, waar jongeren niet aan de bak komen. Sommigen willen zelf naar Europa, ze scrollen door jaloersmakende TikTokfilmpjes van vrienden die de oversteek eerder al maakten en niet dood aanspoelden aan de kust van een Europees land. Anderen die twijfelen of helemaal niet willen vertrekken, worden aangespoord door hun familie. Ze moeten zich opofferen en vertrekken naar Europa, om geld te verdienen voor ouders, broers en zussen, en soms ook nog hun eigen vrouw en gezin.

Voor Senegal en Gambia hebben Nederlanders geen visum nodig, andersom is het voor Gambianen en Senegalezen nagenoeg onmogelijk om op legale wijze naar een Europees land als Nederland te komen. Als zij willen profiteren van de landen die hun landen eeuwenlang hebben uitgebuit, kunnen zij vaak niet anders dan de levensgevaarlijke ‘back way’ nemen, zoals de Gambianen het noemen.

Onzichtbare grens

Op het strand van Fass Boye staart een van de jongens naar de oceaan. Ergens daar, richting het noordwesten, ligt de grens met Europa. Een onzichtbare grens, al helemaal voor de Europeanen. De andere twee jongens blijven me bestoken met vragen over het leven in Europa. Ik merk dat ik ze op paternalistische toon probeer te waarschuwen voor de levensgevaarlijke reis, voor de uitzichtloze situatie van veel migranten in Europa. Veel zin heeft dat niet gehad, blijkt als we afscheid nemen. Met een schalkse blik zegt de oudste van het stel: ‘We zien elkaar in Spanje.’