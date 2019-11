Wildplassende held had zijn Willemsorde liever niet gehad

Marco Kroon in zijn huis in Schijndel. Beeld Joris Van Gennip

Voor Marco Kroon valt het niet altijd mee om majoor Marco Kroon te zijn. Soms is hij nog de held: de man die in 2009 de prestigieuze Militaire Willemsorde kreeg voor heldhaftig optreden in Uruzgan en daarom door de koningin eigenhandig tot ridder werd geslagen, in een uniform dat al volhing met allerhande onderscheidingen. Maar meestal gaat het de laatste jaren bij Kroon over incidenten.

Een rechtszaak over cocaïnebezit, – vrijgesproken – ophef over een geheime missie in Afghanistan waar hij naar eigen zeggen was gegijzeld en later zijn gijzelnemer zou hebben doodgeschoten. Justitie vond geen bewijs voor het incident en liet het rusten. En toen werd Kroon begin dit jaar opgepakt tijdens carnaval omdat hij stond te wildplassen, met zijn geslachtsdeel naar een agente zou hebben gezwaaid, vervolgens moeilijk deed bij de arrestatie en daarbij ook nog eens een kopstoot aan een agent zou hebben uitgedeeld.

Na dit soort incidenten krijgt een van de meest bekende militairen van Nederland altijd last van wat hij zelf de ‘misgunfactor’ noemt: dat hij publiekelijk al is veroordeeld, nog voor er een rechter aan te pas is gekomen. Want dat krijgt een held die door anderen op een voetstuk is gezet. Dan staan er altijd colonnes klaar de held daar subiet vanaf af te meppen, mocht zich een kansje voordoen. Wildvreemden schrijven ingezonden brieven waarin ze hem een ‘publieke jankerd’ noemen die zijn onderscheidingen zo snel mogelijk moet inleveren. Columnisten zoals Youp van ’t Hek schrijven lollige stukjes, met vondsten als ‘snikkelzwaaiende ridder’.

Maar voor de 49-jarige Marco Kroon staat er maandag in Arnhem veel op het spel. Hij moet zich voor de militaire rechtbank verantwoorden voor een eenvoudige wildplaszaak, die volgens het Openbaar Ministerie ontaardde in belediging, schending van de eerbaarheid en mishandeling van een agent. Een veroordeling betekent waarschijnlijk het verlies van zijn baan bij Defensie. Her en der spreekbeurten geven, een mooie bijverdienste, kan hij dan ook wel vergeten. Kortom; dan ligt zijn leven in puin.

Dan blijft hij achter met een Militaire Willemsorde die hij – zo zei hij afgelopen zomer op televisie – nu zou hebben geweigerd omdat het ding hem ‘alleen maar ellende heeft opgeleverd’. En heeft hij ook nog eens een fikse schuld vanwege de aanzienlijke juridische kosten die hij de afgelopen tijd heeft gemaakt. Allemaal door een volle blaas met carnaval.

Tamelijk beschonken

Cruciaal in de rechtszaak van maandag zijn de camerabeelden die van het incident zijn gemaakt. Aanvankelijk zei Kroon na het incident dat hij zich diep schaamde, mocht daadwerkelijk gebeurd zijn wat hem ten laste wordt gelegd. Dat een agente zijn geslachtsdeel had gezien zou goed kunnen. Hij stond namelijk te plassen en had zich mogelijk naar haar omgedraaid. Hij kon het zich na een fiks aantal biertjes allemaal niet herinneren.

Een handhaver die bij het incident aanwezig was, maakte met zijn bodycam opnames die het verhaal van de agenten zouden ondersteunen. Maar afgelopen zomer bleek bij de eerste behandeling door de rechter dat er een selectie van de beelden was gemaakt, waarna de rechter het Openbaar Ministerie opdroeg heel precies uit te zoeken en uit te leggen hoe die selectie was gemaakt.

Later bleek dat de vrouw van Kroon de arrestatie ook gefilmd had met haar telefoon, die na het incident door de politie in beslag genomen werd. De beelden bleken automatisch geüpload te zijn naar een server en na het zien ervan werd Kroon woedend. Want op de beelden was vooral te zien hoe hij tamelijk beschonken, hardhandig werd gearresteerd door een handjevol agenten, terwijl hij rustig aanbiedt dat ze hem dan maar moeten arresteren.

Ingeluisd

Bronnen rond het onderzoek bevestigen dat de nog niet vertoonde camerabeelden een ander beeld geven van de vermeende mishandeling. Te zien is hoe een aanvankelijk jolige Kroon in zijn carnavalspakkie aangesproken wordt op plassen in het wild. Er wordt wat heen en weer gepraat en Kroon gaat klaar staan om gearresteerd te worden. Vervolgens worden zijn handen achter zijn rug gevouwen en krijgt hij handboeien om. Tijdens de arrestatie maakt Kroon een kleine beweging naar achteren met zijn hoofd, de kopstoot. Maar de agent die daar een bloedneus aan over zou hebben gehouden, kijkt vervolgens recht in de camera. Zijn bril staat recht en zijn neus is ongeschonden. Kroon wordt vervolgens afgevoerd. Daar stoppen de beelden.

Deze beelden gaven Kroon het gevoel dat hij er ingeluisd wordt door de politie, zo zei hij eerder. Dat was weer die misgunfactor. Hij heeft zelf ook aangifte gedaan tegen de agenten die hem oppakten. Hij zegt aan de arrestatie blijvend letsel te hebben opgelopen aan zijn pols.

Kroon en zijn advocaat Geert-Jan Knoops willen geen commentaar geven omdat de zaak nog onder de rechter is. Advocaat Knoops zegt alleen dat hij nog ‘een paar verrassingen’ heeft.