Wilders zet in zijn partijprogramma alles op alles om niet te hoeven regeren

Een voor een presenteren de partijen hun verkiezingsprogramma’s. Vandaag: Geert Wilders, met een vintage PVV-programma: anti-islam, anti-immigratie, anti-elite. Maar ouderen die het niet breed hebben, krijgen wel een vergoeding als hun huisdier naar de dierendokter moet.

Verkiezingsprogramma PVV Motto

‘Het gaat om u’ Boodschap

De islamitische ideologie wil onze vrijheid afpakken Opvallendste zin

‘Een land waar buitenlanders niet langer worden voorgetrokken en onze eigen mensen niet meer worden gediscrimineerd.’

Het is deels ongrondwettelijk, voor een ander deel onuitvoerbaar. Maar het is er tenminste, een verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid. Vier jaar geleden beperkte de partij zich tot een ballorig A4’tje. In 2021 maakt de PVV er meer werk van: 52 pagina’s, 12 hoofdstukken en een voorwoord. Alles kort en bondig, dat wel.

Nog altijd draait de PVV om één man, Geert Wilders. Hij ondertekent het voorwoord met zijn beeltenis en de tekst ‘Geert Wilders. Voorzitter Partij voor de Vrijheid’. De laatste pagina van het programma is ingeruimd voor het verkiezingsaffiche. Daarop staat Wilders opnieuw afgebeeld, nu als lijsttrekker, met de tekst ‘Stem PVV. Lijst 2’. Dat vertelt het hele verhaal: zijn partij is een eenmansbedrijf. Andere partijleden dan hijzelf zijn er niet, zelfs niet zijn kandidaten op de lijst. Ze zijn werknemers in de zaak-Wilders.

Al sinds 1998 is Wilders Kamerlid. Hij splitste zich in 2004 af van de VVD. Anders dan de meeste splinters wist hij zich staande te houden en een fors electoraat te bereiken.

Wilders noemde zich in de afgelopen periode steevast oppositieleider. Hij vindt dat de andere partijen buiten de regeringscoalitie de naam oppositie niet eens verdienen. In het programma schrijft hij: ‘De meeste politieke partijen in dit land zijn onderling inwisselbaar geworden.’ Hij beticht ze van ‘zoutloze middelmatigheid’. Dat zal over Wilders nooit iemand zeggen, met zijn kwalificatie van Nederland als ‘een politiek correcte dictatuur’.

De PVV aan het roer

Het partijprogramma van de PVV is een wonderlijk amalgaam van soms linkse en vooral rechtse standpunten. Op zijn persoonlijke pagina van de Kamer-website zegt Wilders het zo: ‘De PVV is hard waar het moet en zacht waar het kan.’ Net als de Partij voor de Dieren wil de PVV dierenrechten opnemen in de Grondwet. Maar de stikstofcrisis is dan weer een ‘zelfverzonnen’ crisis, ‘die het halve land op slot heeft gezet’.

Nederland moet terug naar ‘oer-Hollandse gezelligheid’, naar Sinterklaas mét Zwarte Piet. ‘Wij spreken uit dat onze eigen cultuur de beste is.’ Maar wie in dat land over de schreef gaat, wacht naming and shaming: een ‘digitale schandpaal voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven’ is een van de beleidsvoornemens.

De ‘politiek corrupte’ Europese Unie is een steen des aanstoots, nog altijd pleit de partij voor een Nexit. De partij is conservatief als het gaat om volkssoevereiniteit en grensbewaking. Op het terrein van de gezondheidszorg is de partij juist op SP-achtige wijze progressief: in de zorg zijn meer medewerkers nodig, ze moeten meer verdienen en het eigen risico moet worden afgeschaft.

Originaliteit

Het programma is geschreven in Jip en Janneke-taal – er is geen woord Spaans bij, om het met een oud-Hollands spreekwoord te zeggen. De strijd tegen ‘de verschrikkelijke islam’ blijft het hoofdpunt van de PVV. De grondwettelijke vrijheid van godsdienst en levensovertuiging lapt Wilders aan zijn laars. Ook de vrijheid van onderwijs geldt wel voor christelijke denominaties, maar niet voor islamitische scholen.

Het programma is anti-islam en dat heeft consequenties voor individuele moslims. ‘Hoewel niet alle moslims gewelddadig zijn, is het een sprookje om te zeggen dat enkele rotte appels het voor de rest van de islamitische gemeenschap verpesten’, staat er. Waarop volgt: ‘Want ook hier vindt 70 procent van de moslims de islamitische regels belangrijker dan de democratisch tot stand gekomen Nederlandse wetten.’

Behalve ongetwijfeld gemeend zijn deze opvattingen ook politieke munitie: om de ruimte op rechts naast de VVD in te nemen en kiezers bij de liberalen weg te houden. Volgens het programma zijn ‘alle VVD-praatjes over het beperken van immigratie en het aanpakken van asielcriminaliteit pure misleiding’.

Politieke haalbaarheid

Het is duidelijk dat Wilders met zijn verkiezingsprogramma geen aantrekkelijke coalitiepartner is. Toch is het niet uitgesloten dat de PVV opnieuw de tweede partij van het land wordt. Wellicht daarom dat in het programma, ‘om recht te doen aan de verkiezingsuitslag’, is opgenomen dat de drie grootste partijen na de verkiezingen ‘verplicht’ met elkaar moeten gaan onderhandelen.

Bij de huidige peilingen zouden VVD en CDA dus na de uitslag gedwongen worden samenwerking met de PVV te onderzoeken. Zo’n verkenning is vermoedelijk in een middag bekeken. Het wemelt in het programma van woorden als ‘groene terreur’, ‘klimaatwaanzin’ en ‘milieuextremisten’. De partij wil stoppen met ontwikkelingshulp, betere relaties met de Russische Federatie en de Turkse president Erdogan laten berechten door het Internationaal Strafhof. De PVV wil de staatsschuld ‘desnoods nog wat verder’ laten oplopen en verklaart ‘de Nederlandse rechtsstaat morsdood’.

De man die open zegt te staan voor coalitieonderhandelingen, plaatst zich tegelijkertijd met zijn programma buiten de orde. Lezing kan slechts leiden tot een conclusie: hij doet het erom. Opnieuw vier jaar in de oppositie is al wat Wilders wacht.

Hoofdpunten • Een ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering • Asielvergunningen voor Syriërs intrekken • Geen diversiteitsbeleid, intrekken subsidies voor ‘multikul clubs’, stoppen met overheidsinformatie in het Arabisch of Turks, afschaffen publieke omroep • Geen taakstraffen meer, afschaffen tbs • Een minister voor ouderenhuisvesting • Afschaffen eigen risico in de zorg • Dagelijks Nederlandse vlag hijsen op scholen • Terug naar de pedagogiek van ‘directe instructie’, in een klas waar structuur, veiligheid, rust en regelmaat heersen • Invoering Snoetje & Pluisje-wet: vergoeding aan 70-plussers met een laag inkomen bij noodzakelijke medische behandeling van hun huisdier

Podcast

Werkt een lijsttrekkersdebat nog wel als men het vooral met elkaar eens is? En zakte Wopke Hoekstra bij het RTL-debat door het ijs? Gijs Groenteman bespreekt wekelijks de verkiezingscampagne met columnist Sheila Sitalsing, hoofdredacteur Pieter Klok en chef politiek Raoul du Pré in de verkiezingspodcast Koorts.