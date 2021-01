Wilders wil regeren. En alle Syriërs het land uit

Geert Wilders (PVV) staat de pers te woord voorafgaand aan het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Beeld ANP

Dat staat in het verkiezingsprogramma dat PVV-leider Wilders zaterdag heeft gepresenteerd. Zijn remigratieplan geldt ook voor ‘al die Nederlandse moslims die de islamitische regels belangrijker vinden dan de Nederlandse wetten. Als je volgens de regels van de islam en sharia wilt leven, vertrek je maar naar een islamitisch land!’

Ook komt er een verbod op ‘het verspreiden van de islamitische ideologie’. Wilders ziet een land voor zich ‘waar mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben, waar onze straten weer veilig zijn, waar ons geld gebruikt wordt voor onze eigen mensen, zonder hoofddoekjes maar met oer-Hollandse gezelligheid en respect voor ouderen, een land waar buitenlanders niet langer worden voorgetrokken en onze eigen mensen niet meer worden gediscrimineerd'.

Daarmee houdt Wilders vast aan de koers die hij in 2004 inzette toen hij zich afsplitste van de VVD. Wel maakt hij er dit keer meer woorden aan vuil. In 2017 had hij aan één A4'tje genoeg, nu doet hij het met 51 pagina's. In het land dat hij schetst lopen er Zwarte Pieten naast Sinterklaas, komt er een rood-wit-blauw keurmerk voor Nederlandse producten, wordt de publieke omroep ‘als vehikel voor multiculturalisme’ afgeschaft en is er geen plaats meer voor het lidmaatschap ‘van de onbetaalbare en corrupte politieke unie genaamd de EU’. Wilders: ‘Wat de Britten kunnen, kunnen wij ook. We worden weer baas over ons eigen land, onze eigen wetten, ons eigen geld en ons eigen immigratiebeleid. De dag dat we de EU verlaten wordt een nationale feestdag.’

Sociaaleconomisch wil Wilders juist uitdrukkelijk concurreren met de partijen aan de linkerkant van de Tweede Kamer. Het leven voor alle Nederlanders wordt stukken goedkoper: de energierekening, de btw op boodschappen en de huren gaan omlaag, het minimumloon juist omhoog. De AOW-leeftijd gaat terug naar 65, het huidige pensioenstelsel blijft bestaan maar dan zonder pensioenkortingen. Waar dat allemaal van betaald moet worden, blijft onduidelijk (Wilders laat zijn programma doorgaans niet doorrekenen door het Centraal Planbureau), maar duidelijk is wel dat er wordt bezuinigd op het klimaatbeleid en alle bijbehorende subsidies: ‘We stoppen met de miljardenverslindende CO2-reductie. Géén windturbines, géén zonneparken en andere landschapsvernietigende gekte.’ Ook denkt hij geld te kunnen verdienen aan de voorgestelde Nexit.

Wilders houdt ook vast aan zijn agenda voor drastische bestuurlijke vernieuwing, van invoering van de gekozen burgemeester en afschaffing van de Eerste Kamer tot aan het referendum. Ook wil hij 20 procent salarisverlaging voor alle bewindslieden, Kamerleden en Europarlementariërs. Eén voorstel valt op, gezien het feit dat de meeste partijen op het Binnenhof al jaren weigeren om met Wilders te onderhandelen over regeringsdeelname: de PVV wil vastleggen dat de drie grootste partijen na de verkiezingen verplicht met elkaar moeten onderhandelen over een nieuw kabinet. In de huidige Tweede Kamer en ook in alle opiniepeilingen is de PVV de tweede partij, na de VVD van premier Rutte.