Wilders mag Ivo Opstelten en Herman Bolhaar oproepen als getuigen

Geert Wilders werd op 9 december 2016 door de rechtbank in Den Haag schuldig bevonden aan groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, overigens zonder dat hij daarvoor een straf kreeg opgelegd. Aanleiding voor de veroordeling was een openbare bijeenkomst waarop het parlementslid zei: ‘Willen jullie minder Marokkanen?’ Na instemmend gejuich van zijn gehoor antwoordde hij: ‘Dan gaan we dat regelen.’

Wilders noemde de rechters die hem hadden veroordeeld ‘knettergek’ en tekende beroep aan, dat eind vorig jaar begon. In een driedaagse regiezitting verzocht hij het hof om het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk te verklaren, omdat er sprake zou zijn van ‘ontoelaatbare politieke inmenging’ bij de beslissing om tot zijn vervolging over te gaan.

De politicus en zijn advocaat Geert-Jan Knoops menen dat voormalig Justitieminister Opstelten persoonlijk de hand heeft gehad in het besluit van het Openbaar Ministerie om Wilders te vervolgen voor zijn omstreden Marokkanen-uitspraak. Het Openbaar Ministerie spreekt dat tegen.

Vervolging

Het hof is nu van oordeel dat die bewering nader moet worden onderzocht. Opstelten en Bolhaar moeten onder ede komen verklaren hoe de beslissing tot vervolging van Wilders tot stand is gekomen. Ook zullen enkele ambtenaren worden gehoord over de vraag of het Openbaar Ministerie de beslissing om Wilders te vervolgen zelfstandig, zonder inmenging van de minister, heeft genomen.

Daarnaast zal de officier van justitie worden gehoord die verantwoordelijk was voor de beslissing om voormalig D66-leider Alexander Pechtold niet te vervolgen voor diens mogelijk eveneens discriminerende uitspraak over Russen: ‘Ik moet de eerste Rus die uit zichzelf een fout rechtzet, nog tegenkomen.’ De officier van justitie die besloot Pechtold niet te vervolgen, was destijds ook hoofd van het Landelijk Expertise Centrum Discriminatie en is dus niet onafhankelijk, stellen Wilders en Knoops.

Eerder wraakte Knoops succesvol het hele Haagse hof, dat al zijn onderzoekswensen had afgewezen. Volgens de wrakingskamer was de afwijzing onvoldoende onderbouwd, en daarmee de vrees van vooringenomenheid van de rechters gerechtvaardigd. Daarop werd het hele hof vervangen.

‘Deze zaak stinkt’, zei de politicus eerder tijdens zijn proces. ‘Het OM toont zich politiek gekleurd, niet-onafhankelijk en handlangers van het kabinet dat een oppositieleider de mond wil snoeren en laten veroordelen.’ De partijleider beweert dat het OM meerdere malen heeft gelogen, zowel tegen de rechtbank als tegen het hof. Ook dat spreekt het Openbaar Ministerie tegen.