Wilders haalt zich met cartoonwedstrijd de woede van Pakistanen op de hals: ‘Verschrikkelijk en schandelijk plan’

PVV-leider Geert Wilders organiseert in zijn fractiekamer een cartoonwedstrijd rond de islamitische profeet Mohammed. Pakistanen reageren woedend op straat, de ambassadeur klaagt bij minister Blok over dit ‘afschuwelijke plan’.

De door Geert Wilders georganiseerde cartoonwedstrijd rond de islamitische profeet Mohammed brengt Nederland opnieuw in de belangstelling van Pakistan. De regering in Islamabad heeft de Nederlandse zaakgelastigde deze week zijn ‘diepe zorg’ overgebracht ‘over deze moedwillige en kwaadaardige poging om de islam in een kwaad daglicht te stellen’. Pakistan is van plan ook via de Verenigde Naties te protesteren. Minister Blok van Buitenlandse Zaken broedt nog op een reactie.

De PVV-leider schreef eerder dit jaar de wedstrijd uit. Dat idee ontstond drie jaar geleden, nadat twee mannen bij een Mohammed-cartoonwedstrijd in de Amerikaanse stad Garland het vuur openden op een agent. Wilders was eregast bij dat evenement.

In reactie daarop stelde hij voor een tentoonstelling met Mohammed-cartoons te organiseren in het gebouw van de Tweede Kamer: ‘De enige manier om jihadisten te laten zien dat we nooit zullen buigen voor terreur en geweld, is juist datgene doen wat zij ons willen beletten te doen.’ Het dagelijks bestuur van de Kamer, het presidium, besloot dat zo’n tentoonstelling niet binnen de criteria van de Kamer past. Die staan in het openbare deel van het parlement alleen politiek-neutrale, niet-aanstootgevende exposities toe, die te maken hebben met het werk of de werkwijze van de volksvertegenwoordiging.

Fractiekamer

In reactie daarop vertoonde Wilders enkele cartoons wel in zijn eigen zendtijd voor politieke partijen. Internationaal protest bleef toen goeddeels uit.

Eerder dit jaar vatte Wilders opnieuw het plan op om een tentoonstelling te organiseren. Omdat het nog steeds niet mag in het openbare deel van de Kamer, doet hij het nu in zijn eigen fractiekamer, die uit veiligheidsoverwegingen slechts voor PVV-Kamerleden en zorgvuldig gescreende gasten toegankelijk is. Wilders opende de wedstrijd aan het begin van deze zomer en zegt inmiddels honderden inzendingen binnen te hebben.

Dat nieuws leidde de afgelopen week al tot demonstraties van verontwaardigde moslims op straat in Pakistan. Afgelopen vrijdag waren enkele duizenden mensen op de been om een verbod op de tentoonstelling te eisen. Pakistan speelde in 2008 een voorname rol in de internationale onrust over Wilders’ anti-islamfilm Fitna. De film zorgde nog vóór verschijning voor hoogoplopende diplomatieke spanningen en voor een verhoogde terreurdreiging in Nederland. Na verschijning ebde die onrust weer weg.

Schandelijke plan

De Pakistaanse regering reageert nu via de diplomatie op de straatprotesten in eigen land. De Pakistaanse ambassadeur in Den Haag heeft opdracht gekregen protest aan te tekenen tegen het ‘verschrikkelijke en schandelijke plan’ voor de wedstrijd. Pakistan vraagt hulp van andere islamitische landen en zint op actie via de Verenigde Naties.

Minister Blok van Buitenlandse Zaken liet dinsdag weten dat hij snel met een reactie komt. Hij beklemtoont dat de vrijheid van meningsuiting alle ruimte moet krijgen in Nederland. Zijn aandacht gaat intussen uit naar de veiligheid van Nederlanders in islamitische landen. Rond de verschijning van Fitna werd in Pakistan de beveiliging van Nederlandse diplomatieke vestigingen en bedrijven opgevoerd uit angst voor woedende moslims. Tot ernstige incidenten kwam het niet.