Wilders eist opheldering over rol Opstelten bij vervolging om ‘minder Marokkanen’

PVV-leider Geert Wilders houdt aan: hij wil binnen een week opheldering van het ministerie van Justitie over de rol die toenmalig minister Ivo Opstelten in 2014 speelde bij de beslissing om hem te vervolgen wegens zijn ‘minder-Marokkanenuitspraak’. Zijn advocaat onderneemt intussen een nieuwe poging om Opstelten zelf in de rechtszaal onder ede te laten getuigen.

Daarmee reageren Wilders en Knoops op berichtgeving van RTL Nieuws. Dat zegt bronnen te hebben die melden dat Opstelten het Openbaar Ministerie in 2014 liet weten dat de zaak tot strafvervolging moest leiden, vanwege de grote maatschappelijke impact. Wilders’ uitspraken leidden destijds tot een storm van woede en verontwaardiging, tot in de PVV. In 2016 werd Wilders veroordeeld wegens groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie. De zaak moet nog in hoger beroep inhoudelijk worden behandeld, nadat Wilders in mei de rechters van het gerechtshof in Den Haag met succes wist te wraken. Eind deze maand is een eerste regiezitting bij het hof in nieuwe bezetting.

Op vragen van RTL Nieuws over Opsteltens rol kwam afgelopen zomer vanuit het ministerie geen harde ontkenning. Dat voedt bij Wilders de gedachte dat Opstelten het OM aanspoorde. Dat past in de constante lijn van zijn verdediging dat hij het slachtoffer is van een politiek proces. In het hoger beroep doet hij daarom een nieuwe poging om verschillende leden van het kabinet Rutte II als getuigen te horen, onder wie ook premier Rutte en toenmalig minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. Zij zouden zich allemaal in het openbaar hebben uitgelaten over de strafbaarheid van Wilders’ uitlating en daarmee de scheiding der machten hebben geschonden. De verzoeken om hen te horen werden eerder door de lagere rechtbank afgewezen. Oud-minister Opstelten zelf reageerde vandaag desgevraagd ontkennend, toen het AD vroeg of hij destijds om het proces heeft verzocht: ‘Het antwoord is nee.’

Intussen probeert Wilders ook via de politieke weg opheldering te krijgen, zo kondigt hij aan. Vandaag dient hij schriftelijke vragen in bij de huidige ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Daarin eist hij dat binnen een week alle correspondentie over de vervolgingsbeslissing aan hem wordt toegezonden. ‘Als het waar is dat minister Opstelten het OM heeft beïnvloed om mij als leider van een oppositiefractie te vervolgen, dan is Nederland een corrupte bananenrepubliek’, aldus de PVV-voorman op Twitter. ‘Snel opheldering dus.’

Wilders hoopt in hoger beroep zijn veroordeling uit 2016 ongedaan te maken. Hieronder ziet u in kort tijdsbestek waarom Wilders toen werd veroordeeld.