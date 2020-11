Wilders doet aangifte tegen man die op zijn foto schiet

PVV-leider Geert Wilders. Beeld ANP

Wilders heeft het filmpje ook gedeeld op zijn account op Twitter met daarbij de tekst: ‘Ziek.’

De man die het vuurwapen vasthoudt, is de Turkse Nederlander Sait Cinar. In 2015 werd hij door Robert Vuijsje geïnterviewd voor de serie Land van afkomst, die al zes jaar in de Volkskrant verschijnt. In dat gesprek vertelt Cinar dat hij in 2014 werd aangehouden op Schiphol. Hij had in Turkije een video gemaakt waarin hij aan het schieten was, en daarbij ‘dingen riep’ over terreurgroep Islamitische Staat en Joden.’ Dat doe ik voor de kijkcijfers’, vertelde hij Vuijsje. ‘Je weet toch, om aandacht te trekken.’

Cinar heeft zijn eigen Facebookpagina, en werd in 2014 veroordeeld tot 60 dagen gevangenisstraf, waarvan 44 voorwaardelijk, wegens opruiing in een filmpje. Ook werd toen een Facebookverbod geëist, wat niet is opgelegd.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft geen commentaar op de gebeurtenissen: het gaat nooit in op incidenten die te maken hebben met bedreigingen en beveiliging van personen. Wilders wordt vanwege bedreigingen al lange tijd beveiligd.

Sinds de moord door een moslimextremist op de Franse docent Samuel Paty, die een spotprent van de profeet Mohammed gebruikte in een les over vrijheid van meningsuiting, zijn er ook in Nederland spanningen. Een leraar van het Rotterdamse Emmauscollege zit ondergedoken na bedreigingen omdat hij een spotprent van cartoonist Joep Bertrams in zijn lokaal had.