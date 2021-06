Wilders blijft bij zijn uitspraak: journalisten zijn tuig

PVV-leider Geert Wilders raakte in opspraak nadat hij journalisten 'tuig van de richel' had genoemd. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Een op zaterdagavond verstuurde tweet van de PVV-leider zorgt al dagenlang voor commotie. Journalistenvakbond NVJ zegt sindsdien aan de beroepsgroep gerichte doodsbedreigingen te ontvangen. Op dezelfde dag dat Wilders zijn verwensing deed, verscheen het resultaat van het onderzoek PersVeilig. Uit dat onderzoek van de NVJ blijkt dat 82 procent van de ondervraagde journalisten het afgelopen jaar te maken had met agressie of bedreiging. Dat is een toename van 20 procent ten opzichte van 2017. De journalistenvakbond wil met Wilders in gesprek. Een aantal Kamerleden heeft de uitspraak van Wilders veroordeeld.

Wilders wilde in zijn reactie geen verband leggen tussen agressie jegens journalisten en zijn neerbuigende woorden over de beroepsgroep. Hij herinnerde eraan dat hij enkele maanden eerder geweld richting journalisten expliciet had veroordeeld en zei dat hij daar nog steeds achterstond. Ook zei hij dat journalisten hem nazi, racist en xenofoob hebben genoemd, volgens hem veel erger dan wat hij zelf had gezegd.

De tweet van Wilders was een reactie op een artikel in NRC, waarin PVV-Kamerlid Dion Graus door een vrouwelijke medewerker van de fractie werd beschuldigd van seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Graus is vaker van dergelijke praktijken beschuldigd. Wilders weigert onderzoek te laten doen naar het gedrag van zijn Kamerlid, zoals GroenLinks, VVD en D66 dat in vergelijkbare gevallen wel deden. Hij vindt dat niet op zijn weg liggen als partijleider.

‘Ik ben geen officier van justitie’, zei hij. Dat Graus desgevraagd had ontkend dat er iets onoorbaars was gebeurd, volstond. Wilders vindt dat de vrouwen – Graus werd eerder door een andere PVV-fractiemedewerkster beschuldigd – aangifte moeten doen bij de politie. De vrouw had zich volgens NRC wel bij toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib gemeld. Arib zou Graus beperkte toegang tot het Kamergebouw hebben opgelegd. Wilders zei seksueel geweld tegen vrouwen scherp te veroordelen.

Kort nadat hij de parlementaire pers te woord had gestaan, postte Wilders opnieuw een tweet: ‘Journalisten allemaal boos. Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt. Ze kunnen de bomen in. Kijk maar eens goed in de spiegel zeg ik tegen die elitaire bende. De waarheid is hard maar daardoor niet minder waar.’