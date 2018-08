Wilders blaast cartoonwedstrijd af, ‘veiligheid gaat voor alles’

Geert Wilders heeft de cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed afgeblazen. Dat heeft de PVV-leider donderdagavond laten weten. ‘Om het risico op slachtoffers van islamitisch geweld te vermijden, heb ik besloten de cartoonwedstrijd niet door te laten gaan. Veiligheid van mensen gaat voor alles’, stelde hij in een verklaring.

Pakistaanse demonstranten verbranden een Nederlandse vlag bij wijze van protest tegen de cartoonwedstrijd van PVV-leider Geert Wilders. Foto AP

Het plan voor een cartoonwedstrijd, in november te houden in Wilders’ kamer op het Binnenhof, heeft geleid tot demonstraties in Pakistan tegen de PVV-leider en tegen Nederland. Een radicale islamitische splinterpartij heeft duizenden mensen op de been gebracht, die eisen dat Pakistan alle banden met Nederland verbreekt en de Nederlandse ambassadeur naar huis stuurt. Mensen die de profeet beledigen ‘moet de tong worden uitgerukt’, zeiden demonstranten.

Wilders kreeg naar eigen zeggen bijna honderd doodsbedreigingen per dag. Dinsdag werd op Den Haag CS een 26-jarige man aangehouden, die een dag eerder in een filmpje op Facebook had gezegd naar Nederland te zijn gereisd om Wilders te vermoorden. De man sprak Urdu, de taal van Pakistan. De PVV-leider was kort tevoren gewaarschuwd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb).

Volgens Wilders lopen de dreigementen ‘de spuigaten uit’. ‘Maar het gaat niet alleen om mij. Inmiddels lopen ook anderen gevaar door alle dreigementen van extreme moslims die niet alleen mij, maar heel Nederland als doelwit zien en meer van de dood en terreur houden dan van het leven’, aldus de PVV-leider.

Hij wil niet dat de wedstrijd wordt gebruikt als ‘excuus voor islamitisch geweld’, noch dat er onschuldige slachtoffers vallen. Volgens Wilders heeft hij zijn punt ‘over het gewelddadige en intolerante karakter van de islam’ opnieuw aangetoond.

Lastig parket

Het plan van Wilders voor een cartoonwedstrijd had de regering in een lastig parket gebracht. Enerzijds moest worden geprobeerd verdere internationale onrust te voorkomen en de veiligheid van Nederlanders in Pakistan en andere moslimlanden te garanderen, anderzijds kon de regering niet anders dan benadrukken dat het Wilders vrij staat een cartoonwedstrijd te organiseren. Aan de vrijheid van meningsuiting kan niet worden getornd onder druk van dreigementen en extremistisch protest.

Tegelijk namen bewindslieden de nodige afstand van Wilders’ initiatief. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken noemde dat ‘weinig smaakvol’. Premier Mark Rutte zei er niet enthousiast over te zijn.

Een klein beetje heeft de oproep in Pakistan tot een boycot van Nederlandse waar al opgeleverd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde donderdag een handelsmissie naar Pakistan uit vanwege de gespannen situatie in het land. De missie, een week vóór de geplande cartoonwedstrijd, was bedoeld voor bedrijven in de haven- en baggersector. ‘Het lijkt ons verstandig het bezoek tot nader order uit te stellen’, zei een woordvoerder van minister van Handel Sigrid Kaag. ‘Zodra het kan, gaan we die kant weer op.’

Ook het reisadvies voor Nederlanders in Pakistan is deze week gewijzigd. Mensen wordt aangeraden drukke plaatsen te vermijden en geen aandacht te trekken. Onbekend is hoeveel Nederlanders er in het land zijn.

Een paar duizend demonstranten kwamen donderdag aan bij de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Zij waren woensdag voor een protestmars vertrokken uit de stad Lahore. Het was de bedoeling vrijdag te demonstreren bij de Nederlandse ambassade. Die protestmars is afgeblazen kort nadat Wilders zijn plannen introk. Leger en politie hadden al strenge veiligheidsmaatregelen getroffen. Overal zijn wegversperringen geplaatst om te voorkomen dat de betogers de diplomatieke wijk kunnen bereiken.

Pijnlijk, ook voor het kamp van Wilders zelf, is dat de betogers diens terugtocht kunnen presenteren als een succes voor hun strategie van dreigen en protesteren: maak je genoeg kabaal, dan binden de westerse ongelovigen vanzelf in.