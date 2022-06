‘Wilde’ staking bagagepersoneel op luchthaven Brussel: vertragingen tot bijna twee uur

Werknemers van Aviapartner klagen dat materialen op Brussels Airport niet in orde zijn, de werkdruk te hoog is en het personeel geen premies krijgt. Beeld Belga

Een soortgelijke ‘wilde’ staking luidde op de Amsterdamse luchthaven Schiphol eind april wekenlange discussies in over de werkomstandigheden van het grondpersoneel. Om een einde te maken aan de chaos die de grote personeelsproblemen veroorzaken, sloot Schiphol afgelopen woensdag een sociaal akkoord met de vakbonden: voor drukke perioden krijgt het grondpersoneel een toeslag van 5,25 euro per uur.

Op de luchthaven van Brussel, dat in april met ruim 1,5 miljoen passagiers ongeveer drie keer zo klein was als Schiphol, is het personeel nog niet tevreden gesteld. ‘Ons geduld is op’, zegt een anonieme Aviapartner-werknemer donderdagochtend tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De werknemer klaagt dat materialen niet in orde zijn, de werkdruk te hoog is en het personeel geen premies krijgt. ‘Door het personeelstekort kunnen we zelfs niet eten. Op hete zomerdagen krijgen we ook geen tijd om even te drinken.’

Om zijn onvrede te uiten, legde het personeel van Aviapartner donderdagochtend rond 06.00 uur het werk stil. Daardoor raakten de vluchtschema’s op Brussels Airport flink verstoord. Omstreeks 09.00 uur meldde de Belgische vakbondsleider Kurt Callaerts dat de werknemers weer aan de slag waren gegaan. Reizigers die via Brussels Airport reizen, moeten wel nog rekening houden met vertragingen tot een kleine twee uur. Of er vluchten geannuleerd zijn of noodgedwongen zonder bagage zijn vertrokken, is niet duidelijk.

Wervingscampagne

Aviapartner is verantwoordelijk voor de bagageafhandeling van ongeveer de helft van de vluchten op de luchthaven van Brussel. Donderdag zou het bedrijf de koffers inladen van in totaal 115 vertrekkende vluchten. Vooral vluchten van Tui werden door de staking getroffen. Ook Ryanair en Lufthansa maken gebruik van de diensten van Aviapartner.

Vorige maand begon Brussels Airport nog een wervingscampagne om de ruim 1.200 openstaande vacatures te vullen. ‘Na twee moeilijke crisisjaren is het hoge aantal vacatures vandaag vooral een positief en hoopvol teken van herstel’, zei voorzitter Arnaud Feist van vacaturebank Aviato, die voor Brussels Airport personeel wierf, destijds. ‘Het passagiersverkeer leeft opnieuw op en dus hebben we de juiste mensen nodig om mee die vlotte operaties te kunnen verzekeren.’ Volgens Brussels Airport zelf werken er op de de luchthaven naar schatting 24 duizend mensen.

Brussel en Schiphol zijn niet de enige Europese luchthavens waar personeelstekort passagiers de afgelopen tijd noopte om geduld te hebben. Ook op verschillende Duitse en Britse luchthavens omschreven reizigers de wachttijden als ‘hels’ en ‘afschuwelijk’. In de Ierse hoofdstad Dublin misten afgelopen weekeinde ruim duizend reizigers hun vlucht, omdat zij waren gestrand in lange wachtrijen die soms al buiten de terminal begonnen.