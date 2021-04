Oekraïense soldaten in de Donetsk regio, langs de grens met Rusland. Beeld AFP

Dinsdag nodigde Zelensky de Russische president Poetin ook uit voor een ontmoeting in het oosten van Oekraïne, om het conflict een halt toe te roepen. Zelensky stelt als symbolische ontmoetingsplek de Donbass voor, de regio in het oosten van Oekraïne waar het leger sinds 2014 strijdt tegen door Rusland gesteunde separatisten.

Zelensky deed een beroep op het Oekraïense volk en verklaarde dat het is voorbereid op een gewapend conflict. ‘Wil Oekraïne een oorlog? Nee. Zijn we er klaar voor? Ja’, aldus Zelensky dinsdagavond in een toespraak.

Het is al weken onrustig in de Donbass. Inmiddels hebben ruim 100 duizend Russische troepen zich bij de Oekraïens-Russische grens verzameld. Volgens het Kremlin gaat het slechts om een oefening. Ook op de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 annexeerde, vindt troepenopbouw plaats. De aanwezigheid van de Russische marine in de Zwarte Zee neemt toe. Al vanaf eind maart circuleert er beeldmateriaal op sociale media van lange treinwagons met tanks en raketten die richting de Krim en de Oekraïense grens gaan.

Provocatie

Een enorme provocatie, vindt Oekraïne, die sindsdien verder toenadering zoekt tot westerse bondgenoten. De Verenigde Staten en Turkije hebben hun steun uitgesproken voor Oekraïne. Het land zou ook graag willen toetreden tot de Navo. Rusland beschuldigt op zijn beurt de Oekraïners van de escalatie.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov waarschuwde dat toetreding van Oekraïne tot de Navo de zaak ‘alleen maar zal verslechteren’. Het lidmaatschap zou volstrekt onaanvaardbaar zijn voor een groot deel van de mensen die in de opstandige Donetsk- en Loehansk-regio’s in het oosten van Oekraïne wonen, aldus Peskov.

De oorlog is nooit echt opgehouden in het oosten van Oekraïne. Het conflict kostte veertienduizend mensen het leven. Mensen in de Donbass leven al zeven jaar langs een frontlinie. In 2020 zorgde een broos akkoord over een wapenstilstand ervoor dat het front stiller werd. Maar sinds januari sneuvelden 23 Oekraïense militairen langs de frontlinie, terwijl in 2020 over het hele jaar vijftig militairen omkwamen.

Of de strijd tussen Oekraïne en de separatisten oplaait tot een groter Europees conflict, zoals wordt gevreesd, moet komende tijd blijken. Wat er ook gebeurt, de Oekraïners zijn er klaar voor, aldus Zelensky: ‘Zal Oekraïne stoppen met vechten voor vrede via diplomatie? Nooit. Zal Oekraïne zich verdedigen in geval van oorlog? Altijd.’