Wil Kaag door met CDA en VVD? ‘Eerst nog een glaasje. En dan zien we morgen wel verder’

Bij D66 kan de vlag uit: de partij krijgt volgens de laatste prognose van ANP 24 zetels en wordt zo de tweede partij van het land. De overwinning werd tot in de vroege ochtend gevierd met dans en ‘een glaasje’.

In coronatijd is zelfs het vieren van een historische verkiezingszege een beetje behelpen. Glunderend daalt Sigrid Kaag woensdagavond om half elf de statige trap van het partijkantoor af, het ontvangstcomité van fotografen en cameraploegen tegemoet. Anderhalf uur eerder danste ze boven in het monumentale pand op tafel. Het bescheiden clubje campagnemedewerkers en partijgenoten dat samen met haar de uitslag afwacht, klapt en juicht. Onder hen zijn Kamerlid Jan Paternotte en fractievoorzitter Rob Jetten. Als de eerste exit poll om negen uur op het televisiescherm verschijnt, imiteert het groepje D66’ers een kudde stampende olifanten. Bij gebrek aan feestmuziek zoekt euforie een alternatieve uitlaatklep. De journalisten op de begane grond voelen het gebouw een paar keer op zijn grondvesten trillen.

D66 behaalt – afgaand op de laatste prognose van ANP na het tellen van 88 procent van de stemmen – 24 Kamerzetels, een ongekend succes voor de partij. Met Kaag als lijsttrekker heeft de partij het eerdere record van 24 van partij-oprichter Hans van Mierlo uit 1994 geëvenaard. Daar komt bij: voor het eerst wordt D66 de op een na grootste fractie in de Tweede Kamer. En dat met grote afstand tot nummer drie, de PVV. De zegevierende politicus had dit resultaat niet durven dromen, bekent ze stralend op woensdagavond als de peilingen aangeven dat ze 27 zetels zou krijgen . ‘Ik hoopte stiekem op 23 tot 24 zetels, maar dit had ik echt niet verwacht. In de peilingen werd deze uitslag ook niet voorspeld. Ik ben blij, ik ben opgelucht. Het was spannend, want je weet nooit hoe de ambitie die je wilt uitstralen gaat landen. Dit is echt geweldig.’

Sigrid Kaag ontvangt bloemen op het partijkantoor. Beeld ANP

In een krap zaaltje houdt ze haar overwinningsspeech. Een groot, groen verlicht D66-logo doet dienst als achtergrond. ‘We zijn erin geslaagd de kiezers te laten zien wie we zijn, waar we voor staan en wat we te bieden hebben. En deze buitengewone prestatie is van jullie. En zoals Hans van Mierlo zou hebben gezegd: het is een krankzinnig avontuur. Als je begint aan een avontuur, dan geloof je in de boodschap. Maar je moet altijd maar afwachten of mensen die boodschap ook willen horen en of ze hem willen overnemen. Maar de afgelopen maanden bekroop me echt het gevoel dat mensen klaar waren voor het optimisme en de visie van D66.’

Het is nieuws voor haar dat deze uitslag een kabinet van VVD-CDA-D66 mogelijk maakt, maar op mogelijke coalities wil ze in de overwinningsroes niet vooruitlopen. ‘Ik ga zo eerst even naar boven en dan neem ik nog een glaasje. En dan zien we morgen wel verder.’ Dat de verkiezingszege van D66 ten koste is gegaan van concurrenten als CDA-leider Hoekstra vindt ze sneu, maar kan ze ook weer niet héél erg betreuren. ‘Ik ben natuurlijk blij met de winst, daar ga ik niet schijnheilig over doen.’