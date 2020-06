‘Wil je niet dat de staat weet op welk strand je ligt, dan wacht in Italië een frustrerende vakantie’

Bezoekers bij het Colosseum, dat sinds 1 juni weer open is, met extra hygiëne- en afstandsmaatregelen. Beeld AFP

Wat was de bestemming van je eerste plezierreisje sinds de coronacrisis?

‘De Amalfi-kust, want die is normaal in de zomer onbegaanbaar door de enorme aantallen Russen, Chinezen en andere vakantiegangers. Nu hadden mijn vriendin en ik die prachtige plek vrijwel voor ons alleen, want de regionale reisbeperkingen zijn net opgeheven en de grens is pas net open. Met ons blonde haar werden we bekeken als de eerste zwaluwen in de zomer: de toeristen zijn er weer! De economie daar is voor zo’n 80 procent afhankelijk van toeristen, dus iedereen vroeg ons: hebben je Nederlandse vrienden plannen? Ze smachten echt naar toeristen. Tegelijkertijd is er angst, want gaan die toeristen zich aan de regels houden? Dat gaat spannend worden.’

Waar moeten toeristen rekening mee houden?

‘Overal wordt met apparaten, van die thermoscanners, je temperatuur opgenomen. Is die hoger dan 37,5 graden, dan mag je nergens in. Dat geldt voor de trein, het Colosseum, de supermarkt, de verhuurder van strandbedjes: eerst checken ze je temperatuur. Normaal nemen Italianen het niet zo nauw met regeltjes. Nu wel.

‘Overal wordt gevraagd om je naam en contactgegevens voor contactonderzoek in geval van een uitbraak. Ik heb daar een app voor op mijn telefoon, Immuni. Daarop zie je of je een besmet persoon bent tegengekomen. Restaurants of strandtenten vragen trouwens niet naar je status op die app voordat ze je binnenlaten. In Sicilië en Sardinië moet je een paar dagen van tevoren melden dat je komt, verder proberen ze je een beetje te ontzien wat betreft sociale controle.’

Geen Chinese toestanden dus, maar vast ook niet dat gevoel dat alles weer kan, zoals sommige Nederlanders hebben?

‘In tegenstelling tot Nederland leeft hier niet dat gevoel dat we een beloning verdienen. De Italiaanse kapper vraagt niet alleen of je ziek bent, je temperatuur wordt heel serieus opgenomen. Dus wie laks en ontspannen is en er niet tegen kan dat de overheid precies weet op welk strand je ligt, heeft in Italië een frustrerende vakantie. Geef je daar niet om, dan heb je juist een bijzondere tijd, omdat het stil is op plekken waar het nooit stil is.

‘Ik geef de Italianen een pluim voor de serieuze manier waarop ze met het virus bezig zijn. Ik heb begrip voor de regels, het zijn kleine offers die veel mensen geruststellen. Ik pas zelf ook op. Dus wel naar een museum en iets eten in een restaurant, maar met dat drankje op een druk plein wacht ik even.’

Na de eerste versoepelingen in mei klaagden Italianen flanerende jeugd aan wegens ‘onverantwoordelijk gedrag’. Maandag meldde Italië slechts 280 nieuwe gevallen. Zijn ze gewend dat de straten weer tot leven komen?

‘Vooral in het noorden, waar het virus echt heeft huisgehouden, waren heftige reacties op jongeren die uitgingen. Nu zijn we een tijdje verder en neemt het aantal besmettingen af, waardoor mensen beseffen dat de situatie enigszins onder controle is. Dan komt begrip: je kunt jongeren hun pleziertjes niet de hele zomer blijven ontzeggen.

‘Bij elke versoepeling, zoals nu met het openstellen van de grenzen, is het weer spannend, tot duidelijk is dat de consequenties meevallen. Maar het virus bepaalt nog steeds alles. Vandaag was in het oosten van Rome een minibrandhaardje van besmettingen, toen werden in de hele stad direct alle maatregelen opgeschroefd: bij de supermarkt stonden de extra handzeep en handschoenen al klaar.’

Hoe reageren Italianen dan op mensenmassa’s, zoals bij Black Lives Matter-demonstraties?

‘Boos zijn over iets en de straat opgaan hoort bij het Italiaanse leven, maar veel mensen vinden het eng. Er zijn wel antiracismedemonstraties, maar de discussie over het probleem loopt achter, omdat Italië nooit dat echte kolonialisme heeft gekend. Daardoor hebben we geen derde en vierde generatie van migranten die de discussie over institutioneel racisme aanzwengelen, terwijl het probleem zo evident is, met zestigduizend migranten zonder papieren in Italië.

‘Vlak voor de demonstratie tegen racisme op het Piazza del Popolo in Rome hield extreem-rechts op datzelfde pleintje een betoging, met nog meer mensen, die zelfs geen mondkapjes droegen. Het tijdstip van die twee demonstraties lag zo dicht bij elkaar dat niemand zegt dat specifiek Black Lives Matter-protesten leiden tot nieuwe besmettingen. Dat neemt niet weg dat Italianen er hun hart voor vasthouden. Het normale leven begint weer en daar zijn mensen bang voor.’